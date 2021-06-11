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الأول في تاريخ أميركا.. تعيينُ قاضٍ فيدرالي مسلم

زاهد قرشي يؤدي اليمين (رويترز)
زاهد قرشي يؤدي اليمين (رويترز)

الأول في تاريخ أميركا.. تعيينُ قاضٍ فيدرالي مسلم

القرشي من أصول باكستانية وخدم في الجيش الأميركي كمدع عسكري

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دبي – العربية.نت

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في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، صادق مجلس الشيوخ على تعيين مسلم في منصب قاض فيدرالي عن ولاية نيوجيرسي.

فقد عيّن القاضي زاهد قريشي في هذا المنصب، ليصبح بذلك أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة.

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وتمكن الديمقراطيون من الدفع قدماً بتعيين قريشي وهو من أصول باكستانية، والذي عيّنه الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا المنصب ضمن مجموعة من القضاة الفيدراليين.

وعمل القرشي منذ عام 2019 قاضياً في إحدى محاكم نيوجيرسي. وقد حصل على إجازة في القانون من كلية روجرز للحقوق، حيث يعمل أيضاً أستاذاً مساعداً.

عسكري سابق

كما سبق أن تولى منصب مساعد المدعي العام في نيوجيرسي من 2008 إلى 2013، كما خدم في الجيش الأميركي كمدع عسكري وذهب إلى العراق بهذه الصفة عامي 2004 و2006.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق، إن هذه التعيينات تمثل "التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا".

أثناء تأدية اليمين (رويترز)
أثناء تأدية اليمين (رويترز)

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية واسعة على تعيين جوليان كزافييه نيلس أول قاض اختاره بايدن بعد أكثر من 200 تعيين قام بها سلفه دونالد ترمب.

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