البنتاغون: نتابع تصرفات إيران السيئة عن قرب

قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب عن قرب تصرفات إيران السيئة في المنطقة وما أبعد من المنطقة بما فيها الصواريخ والإرهاب وإعاقة الملاحة الدولية.

وأضاف أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يضع نصب عينيه هذه الأمور.

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كان وزير الدفاع الأميركي، قد قال أمس الخميس، إن إيران تواصل دعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة، والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط في محاولة لتهديد جيرانها الإقليميين.

كما أكد أنها مستمرة في تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية.

وفي معرض استعراض ميزانية الدفاع الأميركية، أشار إلى أن جزءا من هذه الميزانية يهدف للتصدي للصواريخ الباليستية لدول مثل إيران.

وقبل أيام، حذر البنتاغون من احتمالية حدوث هجمات إيرانية داخل المحيط الأطلسي، كتلك التي تقع بالخليج العربي.

يأتي ذلك على خلفية رصدها، مع وكالات المخابرات الأميركية، وجود سفن مطاطية سريعة على ظهر ناقلات إيرانية متوجهة نحو الأطلسي.