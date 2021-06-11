غراهام: وضع أفغانستان خطير.. وبايدن لم يتعلم من العراق

حذر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من أن الوضع في أفغانستان خطير وسيتحول إلى كارثة، مؤكدا أن الوقت لم ينفد بعد لتعديل سياسية الانسحاب من البلد بعد التقارير التي كشفت فيها أن إدارة الرئيس جو بايدن قد تتدخل عسكريا لمنع سقوط العاصمة كابول في يد حركة طالبان.

In my view there is still time to change course and commit to a residual force of several thousand US troops to prevent the collapse of Afghanistan and prevent the rise of radical Islamist groups like ISIS and al-Qaeda. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 10, 2021

وقال على حسابه في تويتر "تشير تقارير إعلامية إلى أن البنتاغون قد يكون مستعدًا لاستخدام القوة الجوية إذا هددت طالبان بالسيطرة على كابول في أفغانستان.. من وجهة نظري لا يزال هناك متسع من الوقت لتغيير المسار والالتزام بقوة متبقية قوامها عدة آلاف من القوات الأميركية لمنع انهيار أفغانستان ومنع ظهور الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة".

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‏وأضاف "يبدو أن إدارة بايدن عنيدة للغاية لتغيير مسارها ولم تتعلم شيئًا من الانسحاب من العراق والمغامرات السيئة الأخرى. وكما تشاهدون في الوقت الفعلي يتم كتابة فصل آخر في كتاب جو بايدن عن كوارث السياسة الخارجية.. حزين جدا وخطير.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في تقرير لها عن أن إدارة بايدن تفكر بالتدخل عسكريا لمنع سقوط كابول والمدن الكبيرة في ايدي طالبان.

وأضافت أن البنتاغون يبحث الحصول على موافقات لشن غارات جوية في حال تعرضت مواقع مهمة لخطر السقوط، مقرا بأن العاصمة قد تسقط في أيدي طالبان.