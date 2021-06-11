ميركل تزور بايدن في البيت الأبيض.. وهذه أبرز الملفات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة أن الرئيس جو بايدن سيستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واشنطن في 15 يوليو تموز للتأكيد على "العلاقات الثنائية العميقة" بين البلدين.

وقالت إن بايدن وميركل "سيناقشان التزامهما بالتعاون الوثيق فيما يتعلق بعدد من التحديات المشتركة بما يشمل وضع حد لجائحة كوفيد-19 ومواجهة التهديد الذي يشكله تغير المناخ وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي بناء على قيمنا الديمقراطية المشتركة".

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وتم الإعلان عن الزيارة في اليوم الأول لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في إنجلترا. واستضاف بايدن زعيمين عالميين منذ تولى منصبه وهما رئيس وزراء اليابان ورئيس كوريا الجنوبية.

3 أشهر لحل الخلاف

كما تسببت أزمة متعلقة باستكمال خط أنابيب نورد ستريم2 الذي يتكلف 11 مليار دولار لنقل الغاز الروسي لأوروبا في توتر العلاقات في وقت تحرص فيه برلين وواشنطن على إعادة بناء العلاقات بعد انتهاء فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

ورفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي العقوبات على الشركة التي تنفذ خط الأنابيب، وهي شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة، مما منح برلين وواشنطن ثلاثة أشهر أخرى لحل الخلاف.