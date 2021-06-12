إطلاق نار في أوستن الأميركية.. وإصابة 13

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً في إطلاق نار وسط مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، اليوم السبت.

وقال قائد شرطة أوستن بالإنابة، جوزيف تشاكون، في بيان، إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

FINAL Active Attack: Updated patient count is 13, the 13th patient was transported by private vehicle. Further information requests should be directed to @Austin_Police. #ATCEMS personnel are clearing the scene shortly. Continue to avoid the 6th St area. No other info available. — ATCEMS (@ATCEMS) June 12, 2021

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كما أعلنت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن (ATCEMS) في حسابها على موقع "تويتر"، اليوم أن "العدد الإجمالي للمصابين هو 13".

وطالبت الجميع بتجنب المنطقة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات إضافية حول الحادثة.

ويأتي الحادث بعد واقعة مماثلة قبل 5 أيام سقط فيها 3 قتلى وعدد من المصابين في إطلاق نار قرب قاعدة هوميستيد الجوية في ميامي شرقي ولاية فلوريدا.