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إطلاق نار في أوستن الأميركية.. وإصابة 13

سيارات شرطة في مدينة أوستن بتكساس - أرشيفية

إطلاق نار في أوستن الأميركية.. وإصابة 13

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دبي - العربية.نت

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أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً في إطلاق نار وسط مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، اليوم السبت.

وقال قائد شرطة أوستن بالإنابة، جوزيف تشاكون، في بيان، إن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

كما أعلنت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن (ATCEMS) في حسابها على موقع "تويتر"، اليوم أن "العدد الإجمالي للمصابين هو 13".

وطالبت الجميع بتجنب المنطقة، مشيرة إلى عدم توفر معلومات إضافية حول الحادثة.

ويأتي الحادث بعد واقعة مماثلة قبل 5 أيام سقط فيها 3 قتلى وعدد من المصابين في إطلاق نار قرب قاعدة هوميستيد الجوية في ميامي شرقي ولاية فلوريدا.

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