الشرطة: حادثة تكساس "فردية" واثنان من المصابين بحالة حرجة

قالت الشرطة إن 14 شخصا أصيبوا بعد أن تبادل رجلان إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة في وسط مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية في ساعة مبكرة من صباح السبت. وأضافت أن أحد المشتبه بهما ما زال هاربا.

وقال جوزيف تشاكون قائد شرطة أوستن المؤقت في مؤتمر صحافي بعد ظهر السبت، إن إطلاق النار وقع في نحو الساعة 1.30 صباحا في منطقة سيكث ستريت بأوستن عاصمة تكساس.

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وأضاف "يبدو أن هذا حادث منفرد بين طرفين". وكان معظم الجرحى من المارة الأبرياء.

ونقل اثنان من الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة، أما باقي الجرحى فحالتهم مستقرة. وقال تشاكون إن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى.

وقالت إدارة شرطة أوستن مساء السبت، إنه تم اعتقال أحد المشتبه بهما، وإن رجال الشرطة يواصلون الجهود لاعتقال المشتبه به الثاني.