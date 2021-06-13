.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بوتين: هناك مصلحة مشتركة مع واشنطن ويمكننا التعاون بشكل فعال

Russian President Vladimir Putin attends the launching ceremony of the Gazprom’s Amur Gas Processing Plant, via a video conference, at the Novo-Ogaryovo state residence, outside Moscow, on June 9, 2021. (Sergei Ilyin/Sputnik/AFP)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اقتصاد روسيا

بوتين: هناك مصلحة مشتركة مع واشنطن ويمكننا التعاون بشكل فعال

الرئيس الروسي رحّب بتخفيف واشنطن من "لهجتها العدائية" ضد موسكو قبيل القمة مع بايدن

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يترقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قمته مع الرئيس الأميركي جو بايدن، استعادة الاتصالات الشخصية وإقامة حوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس الروسي في مقابلة مع برنامج "موسكو - الكرملين": "من المقرر استعادة اتصالاتنا الشخصية وعلاقاتنا، وإقامة حوار مباشر وخلق آليات فعالة للتعاون في تلك المجالات التي تمثل المصالح المشتركة".

لقاء في 2011 في موسكو بين بايدن وبوتين
لقاء في 2011 في موسكو بين بايدن وبوتين

وأضاف بوتين أنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون بشكل فعال، بما في ذلك في مجال الاقتصاد.

وتابع: "هناك مصلحة مشتركة. العديد من الشركات الأميركية تريد العمل معنا، ويتم إجبارها الآن على الخروج من سوقنا، مما يفسح المجال للمنافسين. هل هذا مفيد حقاً للاقتصاد الأميركي؟".

ورحب بوتين بتخفيف واشنطن من "لهجتها العدائية" ضد موسكو، قائلاً: "عشية القمة، يحاول الجانبان دائماً تقليل بعض الخطاب السلبي من أجل خلق بيئة ملائمة للعمل. لا يوجد شيء مميز هنا، لن أخدع نفسي بأي شيء".

وكان بوتين قد قال في السابق، إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ سنوات.

كما قال بوتين في المقابلة إنه يأمل أن يكون بايدن أقل انفعالاً في خطواته من سلفه دونالد ترمب.

لقاء في 2018 في هلسينكي بين ترمب وبوتين
لقاء في 2018 في هلسينكي بين ترمب وبوتين
مذيع أميركي لبوتين: هل أنت قاتل؟.. شاهد الرد العرب والعالم مذيع أميركي لبوتين: هل أنت قاتل؟.. شاهد الرد

وأضاف أن دونالد ترمب "رجل استثنائي وموهوب.. وشخصيته لافتة. قد تحبه أو لا تحبه، لكنه لم يكن ينتمي إلى النظام المؤسساتي الأميركي". وتابع: "حتى الآن ما زلت أعتقد أن الرئيس السابق ترمب شخص رائع وإلا لما أصبح رئيساً".

أما بايدن فقد قال بوتين إنه "مختلف جذرياً عن ترمب لأن الرئيس بايدن رجل محترف، أمضى الجزء الأكبر من حياته البالغة في السياسة".

في سياق آخر، أعرب بوتين عن استعداد روسيا لتسليم مجرمي الإنترنت إلى الولايات المتحدة "بشرط قيام واشنطن أيضا بتسليم المجرمين إلى روسيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية!  غاز الضحك.. قليل منه يعالج حالات اكتئاب لا تستجيب للأدوية! 
سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم سينتيا خليفة للعربية نت: حققت حلمي بمصر.. ووقفت أمام يسرا ونيللي كريم
الأكثر قراءة
مصر.. مشترك بـ مصر.. مشترك بـ"ذا فويس" فار مطلوب بعد محاولة قتل!
أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه أزمات محمد رمضان تتوالى.. بلاغ من مصمم أزيائه
لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة لماذا يطنّ البعوض قرب آذاننا؟.. معلومات مذهلة
ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق ابتلعه حوت.. غواص يروي قصة نجاته من موت محقق
مخاطر أكبر من مخاطر أكبر من "تجلط الدم" للقاح أسترازينيكا.. دراسة تكشف الكثير
بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته بعد سقوط إريكسن.. محمد صلاح ينحني للعاصفة ويحذف تغريدته
قبل أن تذهب
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
حزب الله يدرّب عراقيين على مسيّرات إيران المفخخة
اكتشف المزيد