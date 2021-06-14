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نائبة ديمقراطية تطالب قاضياً بالمحكمة العليا بالتقاعد

U.S. Representative Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks to attendees during a rally to promote voting the first day of early voting for the New York Primary election at Astoria park in Queens, New York, U.S., June 12, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz
النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز (أرشيفية)
أميركا وبايدن

نائبة ديمقراطية تطالب قاضياً بالمحكمة العليا بالتقاعد

القاضي ستيفن براير الذي عينه بيل كلينتون عام 1994 هو أكبر قاضٍ في المحكمة ويبلغ من العمر 82 عاماً

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واشنطن - بندر الدوشي

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أعربت النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، عن اعتقادها بأن قاضي المحكمة العليا ستيفن براير يجب أن يتقاعد للسماح للرئيس جو بايدن بتعيين خليفة له.

وجاءت تصريحات أوكاسيو كورتيز، أمس الأحد في مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن"، بعد أقل من عام على وفاة القاضية روث بادر جينسبيرغ، مما سمح للرئيس السابق دونالد ترمب بملء مقعد شاغر في المحكمة العليا بقاض محافظ قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية.

القاضي ستيفن براير
القاضي ستيفن براير

وبراير الذي عينه بيل كلينتون عام 1994 هو أكبر قاضٍ في المحكمة ويبلغ من العمر 82 عاماً.

وأجابت أوكاسيو كورتيز عن سؤال أمس حول ما إذا كان ينبغي على براير التقاعد ليحل محله قاضٍ ليبرالي آخر، قائلةً: "إنه شيء كنت أفكر فيه، وربما أميل نحو الإجابة بنعم".

وتابعت: "لقد مررنا بتجارب صعبة للغاية"، موضحةً أنه لو لم يتمكّن كان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ من تمرير قانون إصلاحات HR1 المتعلق بالتصويت فيتوجب إذاً "حماية المحكمة العليا"، بحسب تعبيرها.

قضاة المحكمة العليا الأميركية الحاليون
قضاة المحكمة العليا الأميركية الحاليون
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تجدر الإشارة إلى أن براير كان قد أخبر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي العام الماضي أنه يشعر بأنه "بصحة جيدة" وليس لديه أي خطط للتقاعد.

وأضاف، في تصريحات سبقت الانتخابات التي فاز بها بايدن، إن هوية الرئيس الأميركي وما يمكن أن يصبح عليه "التوازن السياسي" في المحكمة لا يؤثر على "العدالة".

وتابع عند سؤاله عن تفكيره بالتقاعد: "أنا لا أفكر في الأمر حقاً، أنا أستمتع بما أفعله".

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