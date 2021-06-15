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خارجية أميركا: للسعودية حق الدفاع عن نفسها ضد الحوثي

سقوط مسيرة حوثية في عسير - أرشيفية
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خارجية أميركا: للسعودية حق الدفاع عن نفسها ضد الحوثي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية لـ "العربية" أن العقوبات إحدى أدوات الضغط على الحوثيين وداعميهم في إيران

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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أكدت الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية في تصريحات لـ"العربية"، إن العقوبات إحدى أدوات الضغط على الحوثيين وداعميهم في إيران.

واشنطن: محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة  أميركا اليمن والحوثي واشنطن: محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة 

أتى ذلك، بعدما دانت الخارجية الأميركية، أمس الاثنين، سقوط طائرة مسيرة حوثية على مدرسة في عسير جنوب السعودية.

وقالت إن "محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة"، مطالبة الحوثيين بالالتزام بوقف كامل لإطلاق النار.

مسيرة حوثية تستهدف مدرسة في عسير

وكان نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، قد صرح الأحد بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

يشار إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران، كانت كثفت خلال الفترة الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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