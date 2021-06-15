شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي

في موقف محرج وأمام عدسات الكاميرا، خلط الرئيس الأميركي جو بايدن بين سوريا وليبيا خلال حديثه في مؤتمر صحافي لمجموعة السبع.

فقد أُربك الرئيس الأميركي خلال حديثه، مساء الأحد، بعد الخلط بين البلدين لفترة وجيزة، عندما وصف أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للدول التي مزقتها الحرب الأهلية. وقال للصحافيين "يمكننا العمل مع روسيا، على سبيل المثال، في ليبيا"، وكان يقصد سوريا.

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ليبيا بدلاً من سوريا

وتابع "يجب أن نفتح الممرات لنكون قادرين على المرور، وتقديم المساعدة الغذائية والمساعدات الاقتصادية، والمساعدات الحيوية للسكان الذين يواجهون مشكلة حقيقية".

كما أضاف "انخرطت روسيا في أنشطة نعتقد أنها تتعارض مع الأعراف الدولية، لكنها أيضاً تخلصت من بعض المشاكل الحقيقية".

وأوضح قائلا "على سبيل المثال، في ما يتعلق بإعادة بناء سوريا... ليبيا، فالروس موجودون هناك، لكنهم غير قادرين على تحقيق النظام أو توفير الاحتياجات الاقتصادية الأساسية للناس".

🎥VIDEO | #Biden confused Libya and Syria three times during a press conference at the G-7 Summit in #UK pic.twitter.com/TDhhN9tolG — El American (@ElAmerican_) June 14, 2021

توتر روسي أميركي

وكان بايدن كشف في المؤتمر الصحافي كيف يمكن أن يعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما يستعد الاثنان للقاء وجهاً لوجه في جنيف يوم غد الأربعاء.

ويأتي لقاء الرجلين في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن توتراً، حيث انتقد بايدن مراراً وتكراراً نظيره بسبب مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2020، واختراق الوكالات الفيدرالية فيما يُعرف باسم خرق SolarWinds.

وكانت قمة مجموعة السبع وهي الأولى بحضور مباشر منذ نحو عامين، استمرت ثلاثة أيام في كورنوال بجنوب غرب إنجلترا.

وبقيادة واشنطن، سعى قادة دول المجموعة إلى إظهار وحدة صف حول الملفات الكبرى التي تواجه العالم، بدءا بملف الصين وروسيا، مرورا بالتغيّر المناخي وجائحة كورونا، ووصولاً إلى إنعاش الاقتصاد العالمي.