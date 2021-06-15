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وفيات كورونا بأميركا تفوق الحرب العالمية الأولى والثانية

قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس

وفيات كورونا بأميركا تفوق الحرب العالمية الأولى والثانية

يمثل هذا العدد حوالي 15% من إجمالي وفيات كوفيد 19 في العالم

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واشنطن - بندر الدوشي

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز، وفاة أكثر من 600 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وتجاوز عدد وفيات الفيروس عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في الحروب خلال الحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مجتمعين.

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كما أنه أكبر من عدد سكان بالتيمور أو ميلووكي، ويساوي عدد الأميركيين الذين ماتوا بسبب السرطان في عام 2019، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس.

ويمثل هذا العدد حوالي 15% من إجمالي وفيات فيروس كورونا في العالم، والذي يبلغ أكثر من 3.8 مليون.

خفض الإصابات

وجاء هذا العدد وسط مؤشرات على التفاؤل بشأن حالة الوباء في الولايات المتحدة، حيث ساعدت اللقاحات في خفض متوسط الإصابات إلى حوالي 14000 حالة جديدة وأقل من 400 حالة وفاة يوميًا.

من حملة التطعيم ضد كورونا في نيويورك - فرانس برس
من حملة التطعيم ضد كورونا في نيويورك - فرانس برس

وحتى الآن أكثر من 51% من الأميركيين الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر تم تطعيمهم بشكل كامل، وتلقى 61% جرعة واحدة على الأقل، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض. لكن معدلات التطعيم تباطأت أيضاً، حتى مع إطلاق الحكومة الفيدرالية والولايات عشرات من برامج التحفيز لدفع 70% من البالغين للتطعيم بحلول الرابع من يوليو.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في قمة حلف شمال الأطلسي في بلجيكا اليوم الثلاثاء: "لدينا المزيد من العمل للتغلب على هذا الفيروس. والآن ليس الوقت المناسب لترك حذرنا، احصلوا على التطعيم في أقرب وقت ممكن".

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا بكورونا بحسب معطيات رسمية، تليها البرازيل والهند.

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