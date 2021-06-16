بايدن: بوتين يدرك الرد إذا تم الاعتداء على سيادة أميركا

عقب انتهاء القمة، التي جمعت الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، في جنيف اليوم الأربعاء، انتظر بايدن حتى انتهي بوتين من مؤتمره الصحافي، ليخرج في مؤتمر آخر ويرد على ما جاء على لسان الرئيس الروسي.

إلى هذا، قال بايدن إنه أكد لبوتين رفض واشنطن لامتلاك إيران السلاح النووي، مشيراً إلى أنه لا بديل عن الحوار وجها لوجه مع الرئيس الروسي.

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وأضاف "اتفقنا مع موسكو إبان الحرب الباردة ويمكننا فعل ذلك الآن"، لافتا إلى أن روسيا تواجه أوقاتا عصيبة للغاية هذه الأيام.

"لن نتسامح بأي تدخل"

ووصف النقاشات التي جمعته مع بوتين بأنها "إيجابية"، لكنه حذّر نظيره الروسي من أن واشنطن لن تتسامح مع أيّ تدخل في الانتخابات الأميركية.

وقال إن "نبرة اللقاء برمته... كانت جيدة وإيجابية"، مضيفاً "أوضحت أننا لن نتسامح مع محاولات انتهاك سيادتنا الديمقراطية أو زعزعة انتخاباتنا الديمقراطية وسنرّد" في حال حصل ذلك.

"بوتين يدرك الرد"

كما تحدث بلهجة حازمة قائلا إن "بوتين يدرك ما الذي سنفعله إذا تم الاعتداء على السيادة الأميركية".

وتابع "تم الرد على روسيا بشأن محاولة التدخل في الانتخابات الأميركية"، لافتاً "قلت لبوتين إن لدى واشنطن قدرات سيبرانية هائلة.. سنرد بقوة على أي هجوم سيبراني من روسيا".

وأعرب عن ثقته في أن نظيره الروسي لا يريد حرباً باردة جديدة، كاشفا عن أنه نبّهه من أن الهجمات الإلكترونية يجب ألا تطال البنى التحتية الحيوية.

"راضٍ عن وصف القاتل"

كما كشف عن أنه لم يوجه "أي تهديدات" لبوتين لكن جرى تأكيد أمور مهمة، وتابع ضاحكا "هو راض عن وصفي له بالقاتل".

لكنه رد على انتقادات الرئيس الروسي لحقوق الإنسان في أميركا، ووصفها بالسخيفة، كما اعتبر أن إشارته لحركة "حياة السود" في أميركا مقارنة سخيفة أيضا.

ماذا يحدث لو توفي نافالني؟

كما تطرق الرئيس الأميركي لقضية المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني، وقال إنه لو حدث وتوفي في سجنه سيكون مدمرا لروسيا.

كان بوتين قد سبق بايدن وأعلن في مؤتمر صحافي الاتفاق بينهما على عودة سفيريهما، مضيفا أن توقيت عودتها "مسألة إجرائية بحتة".

وجمعت الرئيسين قمة اليوم الأربعاء في فيلا فخمة بجنيف، حيث أكد بايدن أن اللقاءات المباشرة دوما أفضل. وشدد على على أهمية اللقاء وجها لوجه، في محاولة للحد من التوترات بين البلدين.