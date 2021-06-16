والدا سجين أميركي بروسيا: نأمل أن يعيد بوتين وبايدن ابننا

"نأمل أن يتمكنوا من التوصل إلى نوع من الاتفاق، سواء كان ذلك إطلاق سراح مبكر لتريفور أو تبادل سجناء"، بهذه الكلمات عبرت والدة ضابط البحرية السابق تريفور ريد المعتقل في روسيا.

وأضافت باولا ريد، أن العائلة لا تعرف ما هي الخيارات التي سيتم طرحها على طاولة اللقاء المرتقب اليوم، بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بويتن.

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كما أوضحت أن الأهم هو عودة ابنها إلى البيت بغض النظر عن كيفية حدوث ذلك، سواء كان ذلك اتفاق إطلاق سراح مبكر لتريفور أو تبادل سجناء، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز".

من جهته، قال والده جوي ريد، إن الكثير من الروس معتقلون في السجون الأميركية بتعهم لا ترتبط الجرائم الكبرى، مقترحاً ترحيلهم بدلاً من ملايين الدولارات لإيوائهم والاحتفاظ بهم، في إشارة إلى إجراء عملية تبادل أسرى مع روسيا للإفراج عن ابنه.

ويأمل والدا تريفور الذي يقبع في سجن روسي منذ عامين، أن يتمكن الرئيسين بايدن وبوتين من التوصل إلى اتفاق لتأمين حريته.

وكان ريد، البالغ من العمر 29 عاماً، قد ذهب في زيارة لروسيا لتعلم اللغة وزيارة صديقته الروسية عندما تم اعتقاله في أغسطس 2019، بعد ارتكابه حادث سير حين كان تحت تأثير الكحول.

خلفيته العسكرية أقارت الروس

إلى ذلك، بيّن والده إن الأمور بدت على ما يرام إلا أن الأمور تغيرت حين علمت السلطات بخلفيته العسكرية، ما أثار انتباه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، المعروف باسم FSB، والذي أجرى بعد ذلك استجوابه الخاص.

واتهمت السلطات الروسية ريد في النهاية بالاعتداء على ضابط شرطة إثر حادث السيارة، وحكم عليه العام الماضي بالسجن تسع سنوات.

من جهته، وصف جون سوليفان، سفير الولايات المتحدة في موسكو، الإدانة بـ "السخيفة" ومثال على "مسرح اللامعقول".

وقال سوليفان في بيان في ذلك الوقت: "هذه الإدانة والحكم عليه بالسجن تسع سنوات بجريمة مزعومة لم تحدث بشكل واضح، أمر سخيف". وتابع "لا أستطيع حتى أن أقول خطأ في تطبيق العدالة لأنه من الواضح أن العدالة لم تؤخذ في الاعتبار".

مشكلات صحية في السجن

وأصيب تريفور بفيروس كورونا الشهر الماضي، وفي رسالة بعث بها في 7 يونيو إلى عائلته، مكتوبة بالروسية وفقاً لظروف نظام السجون الروسي، اشتكى من ألم في الرئتين وفقدان الوزن.

كما اتهم والدا ريد السلطات الروسية بمنعهما من رؤيته والتواصل معه وعدم معالجته بشكل لائق، وفق "فوكس نيوز".

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" بثت يوم الجمعة، وصف بوتين ريد بأنه "مخمور" و"مثير للشغب".

وخلال المقابلة نفسها، قال بوتين إنه منفتح على تبادل الأسرى وقال إنه مستعد للدخول في اتفاقية تسليم مع الولايات المتحدة في محاولة لإعادة السجناء الروس إلى وطنهم.