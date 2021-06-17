.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السيناتور الأميركي غراهام يدعو الى فرض عقوبات شاملة على الصين 

ليندسي غراهام
ليندسي غراهام
أميركا و الصين

السيناتور الأميركي غراهام يدعو الى فرض عقوبات شاملة على الصين

دعا غراهام إلى فرض عقوبات شاملة على الصين حتى تعترف وتفتح أبواب مختبر ووهان أمام المحققين الدوليين

متابع الغاء المتابعة

واشنطن -  بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

انتقد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام موقف الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الصين، معربا عن قلقه من عدم فهم الأخير لمواقف الصين وروسيا.

ودعا غراهام إلى فرض عقوبات شاملة على الصين حتى تعترف وتفتح أبواب مختبر ووهان أمام المحققين الدوليين.

وقال في تغريدة على تويتر: "فعلها الرئيس بايدن مرة أخرى فيما يتعلق بالصين، وعندما سُئل عن الجهود التي سيبذلها للتأكد من تعاون الصين مع التحقيق الذي يتعلق بأصل فيروس كورونا، عزز بايدن فكرة أن الصين تريد أن تكون دولة طبيعية تشعر بالقلق بشأن سمعتها حول العالم".

وتابع غراهام: "مرة أخرى، الرئيس بايدن لا يفهم الصين. الصينيون لا يهتمون كثيرًا بما يعتقده العالم بشأن صورتهم. إنهم يهتمون بالنتيجة النهائية وهي حماية مصالحهم الذاتية".

الكونغرس يتوحد.. يوم عطلة فيدرالي بذكرى انتهاء العبودية أميركا الكونغرس يتوحد.. يوم عطلة فيدرالي بذكرى انتهاء العبودية

وحذر: "لن تفتح الصين مختبرها أبدًا للفحص العلمي الدولي حتى يعاقبها العالم من خلال خطوات ملموسة تجعل من الصعب جدًا عليها تجنب التعاون".

وتابع: "قيادات روسيا والصين لا تشعر بالخجل. وسوف تستجيب فقط للضغط، وإذا لم تفهم ذلك، فأنت لا تستوعب الديناميكيات التي تواجهها أميركا في مواجهة روسيا والصين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي
أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة
الأكثر قراءة
جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر بعد تصرف رونالدو.. شاهد بوغبا يزيح زجاجة لمنتج آخر
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
قبل أن تذهب
هل يملك التيار المتشدد في حوزة قم تأثيرا على سير الانتخابات الإيرانية؟
هل يملك التيار المتشدد في حوزة قم تأثيرا على سير الانتخابات الإيرانية؟
اكتشف المزيد