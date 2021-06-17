السيناتور الأميركي غراهام يدعو الى فرض عقوبات شاملة على الصين 

انتقد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام موقف الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الصين، معربا عن قلقه من عدم فهم الأخير لمواقف الصين وروسيا.

ودعا غراهام إلى فرض عقوبات شاملة على الصين حتى تعترف وتفتح أبواب مختبر ووهان أمام المحققين الدوليين.

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وقال في تغريدة على تويتر: "فعلها الرئيس بايدن مرة أخرى فيما يتعلق بالصين، وعندما سُئل عن الجهود التي سيبذلها للتأكد من تعاون الصين مع التحقيق الذي يتعلق بأصل فيروس كورونا، عزز بايدن فكرة أن الصين تريد أن تكون دولة طبيعية تشعر بالقلق بشأن سمعتها حول العالم".

وتابع غراهام: "مرة أخرى، الرئيس بايدن لا يفهم الصين. الصينيون لا يهتمون كثيرًا بما يعتقده العالم بشأن صورتهم. إنهم يهتمون بالنتيجة النهائية وهي حماية مصالحهم الذاتية".

وحذر: "لن تفتح الصين مختبرها أبدًا للفحص العلمي الدولي حتى يعاقبها العالم من خلال خطوات ملموسة تجعل من الصعب جدًا عليها تجنب التعاون".

وتابع: "قيادات روسيا والصين لا تشعر بالخجل. وسوف تستجيب فقط للضغط، وإذا لم تفهم ذلك، فأنت لا تستوعب الديناميكيات التي تواجهها أميركا في مواجهة روسيا والصين".