في تجمع ضخم.. ترمب يبدأ حملته الانتقامية ضد أعضاء حزبه الجمهوري

حدد دونالد ترمب المحطة الأولى في جولته الانتقامية التي وعد بها منذ فترة طويلة ضد الجمهوريين الذين وقفوا ضده خلال سعيه لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 وما تلاها من محاولة إقالته.

ووفقًا لشخص مطلع على التخطيط أبلغ CNN، سيستضيف الرئيس السابق أول تجمع له على غرار الحملات الانتخابية السابقة في كليفلاند في 26 يونيو لدعم ماكس ميلر، المسؤول السابق في إدارة ترمب ومساعد الحملة الذي يتحدى النائب الجمهوري الحالي، أنطوني غونزاليس.

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ويمثل التجمع أول ظهور علني لترمب نيابة عن مرشح جمهوري، وهو أمر كان يخافه قادة الحزب منذ اللحظة التي تعهد فيها ترمب باستهداف شاغلي الحزب الجمهوري الذين إما صوتوا لعزله أو رفضوا مزاعمه بسرقة الانتخابات.

ويسعى النائب غونزاليس، وهو مواطن من كليفلاند، لإعادة انتخابه للمرة الثانية بعد انضمامه إلى الكونغرس في عام 2019، وهو واحد من أعضاء مجلس النواب العشرة الذين صوتوا لعزل الرئيس ترمب في وقت سابق من هذا العام بسبب مزاعم التحريض على تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول الأميركي.

وبالإضافة إلى ظهور منافس أساسي له، تعرض غونزاليس للتقريع من قبل قادة الحزب الجمهوري في أوهايو وواجه دعوات لاستقالته.

وفي بيان لترمب يؤيد ميلر في فبراير، اتهم الرئيس السابق غونزاليس بالفشل في تمثيل مصالح الناخبين في منطقة الكونغرس السادسة عشرة بولاية أوهايو على الرغم من هامش فوز غونزاليس البالغ 26 نقطة في عام 2020.

وقال ترمب في بيان فبراير: "ماكس ميللر شخص رائع قام بعمل رائع في البيت الأبيض وسيكون عضوًا رائعًا في الكونغرس، إنه محارب قديم في مشاة البحرية، وهو ابن ولاية أوهايو، ووطني حقيقي".

ويعتبر الظهور المرتقب للرئيس الخامس والأربعين في أوهايو هو الأول من تجمعين انتخابيين من المتوقع أن يستضيفهما الشهر المقبل، وسيكون التجمع الثاني في تامبا فلوريدا، عشية عطلة 4 يوليو.

وظهر ترمب علنًا مرتين فقط منذ خروجه من البيت الأبيض - في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين في فبراير والظهور في مؤتمر الحزب الجمهوري بولاية نورث كارولينا في وقت سابق من هذا الشهر.

وبدأ مساعدو ترمب في العمل لجدولة حملته لعام 2022 في وقت سابق من هذا العام وأمضوا الأسابيع العديدة الماضية في التخطيط للخدمات اللوجستية لكلا التجمعين. ويتطلع فريقه أيضًا إلى عقد مسيرات انتخابية في ألاباما وجورجيا في وقت لاحق من هذا الصيف، كما ذكرت CNN.

وصادق ترمب على النائب مو بروكس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ليحل محل سيناتور ألاباما المتقاعد ريتشارد شيلبي، وهو يبحث بنشاط عن منافس أساسي لمواجهة حاكم جورجيا، بريان كيمب، الذي أثار حفيظة ترمب بعد رفضه الانغماس في مزاعمه حول تزوير الناخبين في الولاية.

ويعتبر غونزاليس وكيمب من بين العديد من الجمهوريين الحاليين الذين يحاول ترمب الإطاحة بهم من خلال الانتخابات التمهيدية.