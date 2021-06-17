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كورونا تفشى.. إغلاق السفارة الأميركية في أفغانستان بشكل عاجل 

عناصر من القوات الأميركية في أفغانستان
عناصر من القوات الأميركية في أفغانستان
فيروس كورونا

كورونا تفشى.. إغلاق السفارة الأميركية في أفغانستان بشكل عاجل

حث إشعار السفارة الأميركية، الموظفين على التطعيم، قائلاً إن 95% من الحالات وقعت بين أفراد غير محصنين أو تم تطعيمهم جزئيًا.

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واشنطن - بندر الدوشي

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أعلنت السفارة الأميركية في كابول عاصمة أفغانستان إغلاقها، الخميس، بشكل فوري وسط زيادة في حالات الإصابة بجائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا في البعثة، وتم إبلاغ الموظفين بهذا القرار، وفقا لما أوردته The Hill الأميركية.

ولقي شخص واحد على الأقل حتفه، ودخل 114 شخصًا في العزل مما يشير إلى وضع صحي خطير وسط غياب الموارد اللازمة.

وحث إشعار السفارة الأميركية، الموظفين على التطعيم، قائلاً إن 95% من الحالات وقعت بين أفراد غير محصنين أو تم تطعيمهم جزئيًا.

وبحسب الإشعار: "تعمل وحدة العناية المركزة بالمستشفى العسكري بكامل طاقتها، مما أجبر وحداتنا الصحية على إنشاء أجنحة مؤقتة لرعاية مرضى كورونا بحاجة إلى الأكسجين".

وتشهد أفغانستان ارتفاعًا في عدد الحالات وسط موجة ثالثة من جائحة كورونا، حيث أصيب أكثر من 96500 شخص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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وأفادت رويترز أن مستشفيين رئيسيين على الأقل في كابول أغلقا أبوابهما أمام المرضى بسبب نقص الأسرّة والأكسجين والمواد الطبية. وتم توزيع ما لا يقل عن 662 ألف لقاح في أفغانستان.

ويأتي إغلاق السفارة في وقت حرج حيث تواصل أميركا سحب قواتها بهدف إنهاء أكثر من عقدين من العمليات العسكرية في البلاد.

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