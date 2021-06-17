مجلس النواب الأميركي يؤيد إلغاء تفويض شن حرب الممنوح للرئيس

أيد مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن الحرب في العراق.

ومع استمرار التصويت، وصل عدد الأصوات المؤيدة للإلغاء إلى 265 صوتاً مقابل رفض 162 نائباً.

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ويؤيد كل الديمقراطيين تقريباً إلغاء التفويض في حين يعارضه أغلب الجمهوريين.

ومن أجل تفعيل الإلغاء يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، حيث الاحتمالات أكثر غموضاً.

ويجب أيضاً أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. وكان بايدن قد قال من قبل إنه يدعم الإلغاء.

يذكر أن هذا التفويض كان قد استخدمه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في حرب العراق في 2003.