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مجلس النواب الأميركي يؤيد إلغاء تفويض شن حرب الممنوح للرئيس

WASHINGTON, DC - MAY 14: A general view of the U.S. Capitol Building on May 14, 2021 in Washington, DC. Republican members of the House of Representatives will gather today for a caucus meeting to pick a replacement for Rep. Liz Cheney (R-WY) as Chair of the House Republican Conference in the U.S. Capitol Visitors Center. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP
مبنى الكابيتول الذي يؤي مجلس النواب الأميركي (أرشيفية)
أميركا وبايدن

مجلس النواب الأميركي يؤيد إلغاء تفويض شن حرب الممنوح للرئيس

هذا التفويض كان قد استخدمه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في حرب العراق في 2003

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أيد مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن الحرب في العراق.

ومع استمرار التصويت، وصل عدد الأصوات المؤيدة للإلغاء إلى 265 صوتاً مقابل رفض 162 نائباً.

ويؤيد كل الديمقراطيين تقريباً إلغاء التفويض في حين يعارضه أغلب الجمهوريين.

جندي أميركي في الموصل في 2003 (أرشيفية)
جندي أميركي في الموصل في 2003 (أرشيفية)
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ومن أجل تفعيل الإلغاء يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، حيث الاحتمالات أكثر غموضاً.

ويجب أيضاً أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. وكان بايدن قد قال من قبل إنه يدعم الإلغاء.

يذكر أن هذا التفويض كان قد استخدمه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في حرب العراق في 2003.

جندود أميركيوم في كركوك في 2003 (أرشيفية)
جندود أميركيوم في كركوك في 2003 (أرشيفية)
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