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"تحركوا الآن".. بايدن وهاريس يناشدان الأميركيين لتلقي اللقاح

A member of the New York Police Department (NYPD) receives a dose of the Moderna Covid-19 vaccine at Queens Police Academy in the Queens borough of New York, U.S., January 11, 2021. Jeenah Moon/Pool via REUTERS
أميركي يتلقى لقاحاً ضد كورونا - أرشيفية
لقاح كورونا

"تحركوا الآن".. بايدن وهاريس يناشدان الأميركيين لتلقي اللقاح

وصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات في أميركا 65.1 بالمئة

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واشنطن - رويترز

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ناشد الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، الأميركيين يوم الجمعة للحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا وذلك مع تزايد احتمالات الإخفاق في تحقيق هدف الرئيس بتحصين 70 بالمئة من البالغين قبل يوليو تموز.

وقال بايدن في تصريح بالبيت الأبيض "تحركوا الآن. تحركوا الآن"، داعيا الأفراد غير الحاصلين على اللقاح بالتحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات وكذلك أطبائهم.

وأضاف بايدن أن عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات يتراجع "بشكل كبير في المناطق التي يحصل سكانها على اللقاح".

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وفي حال استمرار وتيرة التطعيم على المستوى الحالي، فإن الولايات المتحدة ستخفق على الأرجح في تحقيق هدف بايدن بتحصين 70 بالمئة من البالغين بجرعة واحدة على الأقل قبل الرابع من يوليو
تموز الذي يوافق عيد الاستقلال في أميركا.

ووصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات في أميركا حتى الجمعة 65.1 بالمئة. وكانت النسبة قد زادت بأقل من واحد بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع ذلك، يقول مسؤولون إن حملة بايدن لتسريع التطعيم منذ توليه السلطة في يناير تؤتي ثمارها، مشيرين إلى تراجع عدد الإصابات والوفيات ومرضى الفيروس بالمستشفيات إلى أدنى مستوياتها منذ ظهور الوباء في مطلع 2020.

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