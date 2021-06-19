بعد أفغانسان.. أميركا تسحب 8 أنظمة باتريوت من الشرق الأوسط 

بعد إعلانها سحب قواتها من أفغانسان ، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن إدارة بايدن قلصت بشكل حاد عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط في إعادة تنظيم رئيسية لقواتها العسكرية هناك حيث تركز القوات المسلحة على التحديات القادمة من الصين وروسيا.

وسيسحب البنتاغون ما يقرب من ثماني بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من دول من بينها العراق والكويت والأردن والسعودية وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

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وتشمل عملية الانسحاب إعادة انتشار مئات الجنود الذين هم أعضاء في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأمريكي لانسحاب كامل من أفغانستان بحلول الصيف الحالي وبعد أن خفضت الولايات المتحدة في الخريف الماضي قواتها في العراق بمقدار النصف - أو 2500 جندي – حيث ترى واشنطن أن القوات العراقية يمكنها تأمين البلاد.