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اختبار صمود.. فيديو لانفجار ضخم قرب حاملة طائرة أميركية

تفجير قرب حاملة طائرات
تفجير قرب حاملة طائرات أميركية

اختبار صمود.. فيديو لانفجار ضخم قرب حاملة طائرة أميركية

واشنطن: تفجير القنبلة الضخمة قرب الحاملة هو جزء من الاختبارات التي يتم إجراؤها على السفينة قبل دخولها الخدمة الفعلية

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دبي - العربية.نت

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نشرت البحرية الأميركية مقاطع فيديو لتجربة تفجير قنبلة تزن 40 ألف رطل (أكثر من 18 طنا) قرب حاملة الطائرات الجديدة جيرالد فورد.

وأظهرت المشاهد حاملة الطائرات وهي متوقفة في المياه قبل أن تفجر القنبلة قربها.

كما بين المقطع الذي تم تصويره بكاميرا مثبتة على الحاملة عملية التفجير واهتزاز السفينة بعدها.

جزء من الاختبارات

فيما أوضحت البحرية الأميركية في بيان أمس الأحد أن تفجير القنبلة الضخمة قرب الحاملة هو جزء من الاختبارات التي يتم إجراؤها على السفينة قبل دخولها الخدمة الفعلية.

وتهدف التجربة لاختبار قدرة السفينة على تحمل الصدمات خلال العمليات الحربية.

كما أوضح البيان أن "جيرالد فورد " تعد أحدث حاملة طائرات أميركية وأكثرها تقدما.

انتهاء فترة التجارب

وأشار إلى أن الحاملة أنهت فترة الاختبار والتجارب، التي استمرت 18 شهرا في أبريل/نيسان الماضي.

كما أنه من المقرر ختام اختبار تحمل الصدمات في وقت لاحق الصيف الجاري، على أن تخضع الحاملة لفترة صيانة وإصلاحات لمدة 6 أشهر قبل دخولها الخدمة الفعلية.

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