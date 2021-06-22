واشنطن تغلق مواقع إلكترونية لإيران وميليشيات الحوثي وحزب الله

أغلقت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، مواقع إخبارية إيرانية بمصادرة نطاقاتها على الإنترنت، كما أغلقت الوزارة مواقع إخبارية تابعة للحوثيين والميليشيات العراقية.

وخرجت مواقع إخبارية إلكترونية تابعة لإيران والحوثيين وميليشيات في العراق من الخدمة على الإنترنت، وظهر بدلا منها لافتة تؤكد مصادرتها من قبل وزارة العدل الأميركية.

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ومن ضمن المواقع المصادرة قنواتُ العالم و"برس تي في" الإيرانية، كما تمت مصادرة موقع قناة المسيرة الخاص بالميليشيات الحوثية، إضافة إلى مواقع الكوثر ونبأ التابعة لميليشيات عراقية.

وظهرت على هذه المواقع بياناتٌ تؤكد مصادرتها طبقا لقرار صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة الأميركية.