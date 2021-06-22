.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

واشنطن تغلق مواقع إلكترونية لإيران وميليشيات الحوثي وحزب الله

واشنطن تغلق مواقع إلكترونية لإيران وميليشيات الحوثي وحزب الله

من ضمن المواقع المصادرة قنواتُ العالم و"برس تي في" الإيرانية وموقع قناة المسيرة الخاص بالميليشيات الحوثية إضافة إلى مواقع الكوثر ونبأ التابعة لميليشيات عراقية

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء، مواقع إخبارية إيرانية بمصادرة نطاقاتها على الإنترنت، كما أغلقت الوزارة مواقع إخبارية تابعة للحوثيين والميليشيات العراقية.

وخرجت مواقع إخبارية إلكترونية تابعة لإيران والحوثيين وميليشيات في العراق من الخدمة على الإنترنت، وظهر بدلا منها لافتة تؤكد مصادرتها من قبل وزارة العدل الأميركية.

إيران تحارب العملات المشفرة.. تصادر 7000 جهاز كمبيوتر يستخدم في التعدين أسواق المال عملات مشفرة إيران تحارب العملات المشفرة.. تصادر 7000 جهاز كمبيوتر يستخدم في التعدين

ومن ضمن المواقع المصادرة قنواتُ العالم و"برس تي في" الإيرانية، كما تمت مصادرة موقع قناة المسيرة الخاص بالميليشيات الحوثية، إضافة إلى مواقع الكوثر ونبأ التابعة لميليشيات عراقية.

وظهرت على هذه المواقع بياناتٌ تؤكد مصادرتها طبقا لقرار صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟ دعوة للتعايش معه.. هل يتحول كورونا من جائحة لمرض موسمي؟
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب يستعد للعلاج خارج مصر.. قصة مرض اللاعب عماد متعب
شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش شاهد تدمير سيارات بملايين الدولارات.. مرسيدس وبورش
جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة
السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً السعودية تجهز عملاقاً سيادياً جديداً يستهدف اختراق المراكز العشرة الأولى عالمياً
بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود بعد إساءته لها.. مدرس مصري يعتذر لتلميذته بالورود
قبل أن تذهب
طالبان تلتهم الأراضي الأفغانية بعد انهيار القوات الحكومية
طالبان تلتهم الأراضي الأفغانية بعد انهيار القوات الحكومية
اكتشف المزيد