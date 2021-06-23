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واشنطن: سنتشاور مع شركائنا بالمنطقة حول التعامل مع إيران

US Secretary of State Antony Blinken addresses a welcome ceremony after arriving at the State Department, Jan. 27, 2021. (Reuters)
أنتوني بلينكن
نووي إيران

واشنطن: سنتشاور مع شركائنا بالمنطقة حول التعامل مع إيران

واشنطن: دعم إيران لوكلائها في المنطقة سيكون على جدول أعمال بلينكن في الاجتماعات الوزارية في إيطاليا الأسبوع المقبل

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دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإدارة الأميركية ستتشاور مع حلفائها وشركائها في المنطقة حول كيفية التعامل مع إيران. وأضافت الخارجية أنها واثقة من وجود أدوات لمعالجة القضايا خارج الاتفاق النووي عند العودة إليه بشكل متبادل.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن مخاوف واشنطن الأخرى غير الملف النووي تفاقمت بما في ذلك دعم إيران لوكلائها في المنطقة، لافتة إلى أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الاجتماعات الوزارية في إيطاليا الأسبوع المقبل.

وأكدت الخارجية الأميركية أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي، مضيفة أن العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ليست كافية، نظرا لوجود مجالات أخرى مثيرة للقلق، بما في ذلك انتشار الصواريخ الإيرانية.

وأكدت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الدفاع "البنتاغون" رصدت محاولة إيرانية فاشلة، لإطلاق قمر صناعي في 12 يونيو الحالي.

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وذكرت أن صور الأقمار الصناعية ترصد احتمال إطلاق إيران صاروخاً آخر قريبا.

وفي فبراير من العام الماضي أخفقت إيران في وضع قمر اصطناعي محلي الصنع في مداره المحدد بالفضاء.

وانتهت، الأحد، الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة في فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، من دون التوصل إلى اتفاق.

وكانت وزارة العدل الأميركية، أعلنت أن الولايات المتحدة صادرت، الثلاثاء، عشرات الموقع الإلكترونية التي تستخدمها إيران وميليشياتها في المنطقة لنشر معلومات مضللة.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعاً يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيرانية وثلاثة مواقع يديرها فصيل كتائب حزب الله المدعوم من إيران.

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