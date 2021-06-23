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بيلوسي تعلن تأسيس لجنة للتحقيق في اقتحام الكونغرس

نانسي بيلوسي

بيلوسي تعلن تأسيس لجنة للتحقيق في اقتحام الكونغرس

وأدلت بيلوسي بهذا الإعلان خلال اجتماع مغلق مساء الثلاثاء ، بحسب مصدرين مطلعين لموقع بوليتكو

متابع الغاء المتابعة

بندر الدوشي - واشنطن 

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء أن الديمقراطيين في مجلس النواب يعتزمون تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول هيل، بعد أسابيع من قيام الجمهوريين بمنع تحقيق من الحزبين تحت ضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأدلت بيلوسي بهذا الإعلان خلال اجتماع مغلق مساء الثلاثاء ، بحسب مصدرين مطلعين لموقع بوليتكو.

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ولا تتطلب اللجنة المختارة دعم الحزب الجمهوري لتأسيسها. لكن الجمهوريين سيظل لديهم بعض القوة في هذه العملية ، الأمر الذي أثار القلق بين بعض الديمقراطيين من أن المشرعين المثيرين للقلق مثل النائب جيم جوردان يمكن أن يأخذوا مقعدا في اللجنة ويستخدمونه لتقويض عمل اللجنة.

ولم تذكر بيلوسي من سيرأس اللجنة.
ويريد العديد من الديمقراطيين من النائب بيني طومسون الذي لعب دورًا رئيسيًا في الجهود في التحقيق في تمرد 6 يناير وترأس لجنة الأمن الداخلي لقيادة جهود اللجنة.

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