.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأسبوع المقبل أم في أغسطس.. متى تستأنف مفاوضات فيينا؟

من محادثات فيينا (أرشيفية من رويترز)
نووي إيران

الأسبوع المقبل أم في أغسطس.. متى تستأنف مفاوضات فيينا؟

الجولة السادسة من المفاوضات كانت توقفت قبل أيام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن المفاوضين الأميركيين مستعدون للعودة إلى الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول الاتفاق النووي إما الأسبوع المقبل أو حتى بعد تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي في أغسطس.

كما أوضح أن فريق التفاوض بقيادة روبرت مالي، قد يعود إلى محادثات فيينا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل على الرغم من أن هذا الموعد قد يؤجل، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس.

وكانت الجولة السادسة من المفاوضات قد توقفت قبل أيام دون أن يؤكد أي من المشاركين موعد استئنافها لاحقاً على الرغم من أن بعض الدبلوماسيين ألمحوا إلى احتمال انطلاق الجولة التالية مطلع الشهر المقبل (يوليو).

أسواق النفط تراقب

إلى ذلك ذكرت بلومبيرغ أن أسواق النفط تراقب المفاوضات عن كثب بحثاً عن مؤشرات حول إمكانية رفع العقوبات الأميركية ومدى السرعة التي ستزيد بها إيران، العضو في أوبك، إنتاج النفط وتعزز صادرات الخام.

يذكر أن الرئيس الإيراني المحافظ والمتشدد كان أعلن الاثنين الماضي، وبعد 3 أيام من انتخابه، رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات" في شأن الملف النووي. وأضاف رئيسي الذي سيتولى مهامه في أغسطس خلفاً لحسن روحاني، أنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالح بلاده الوطنية".

إبراهيم رئيسي (أرشيفية من رويترز)
إبراهيم رئيسي (أرشيفية من رويترز)

في حين أعلن الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا، الذي يرأس اللجنة المشتركة لمحادثات النووي يوم الأحد الماضي، أن المفاوضين باتوا أقرب من أي وقت مضى للاتفاق لكنهم لو يصلوا بعد.

وأضاف أنه يتوقع في الجولة المقبلة "عودة الوفود من العواصم بتعليمات أكثر وضوحاً حول كيفية إتمام الاتفاق بشكل نهائي".

غير أنه لم يوضح موعد استئناف المحادثات، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تظل في إيجاد حل ضمن توازن دقيق بين رفع العقوبات الأميركية عن إيران والتراجع عن الأنشطة النووية المتصاعدة لطهران.

ومنذ أبريل تعقد جولات محادثات بين الدول الكبرى وإيران ترمي إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وجاء لقاء الأحد غداة فوز رجل الدين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران خلفاً لحسن روحاني.

حسن روحاني (أرشيفية من فرانس برس)
حسن روحاني (أرشيفية من فرانس برس)

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكنة تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكنة
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية تأهل فرنسا والبرتغال في ليلة رونالدو التاريخية
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب
تركيا تطلب من تركيا تطلب من "الإخوان" إيقاف أنشطتهم الإعلامية نهائياً من أراضيها
قبل أن تذهب
طلاب نازحون في إدلب يدرسون في وضع استثنائي بلا مدارس أو دفاتر
طلاب نازحون في إدلب يدرسون في وضع استثنائي بلا مدارس أو دفاتر
اكتشف المزيد