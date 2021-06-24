الأسبوع المقبل أم في أغسطس.. متى تستأنف مفاوضات فيينا؟

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية أن المفاوضين الأميركيين مستعدون للعودة إلى الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول الاتفاق النووي إما الأسبوع المقبل أو حتى بعد تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي في أغسطس.

كما أوضح أن فريق التفاوض بقيادة روبرت مالي، قد يعود إلى محادثات فيينا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل على الرغم من أن هذا الموعد قد يؤجل، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس.

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وكانت الجولة السادسة من المفاوضات قد توقفت قبل أيام دون أن يؤكد أي من المشاركين موعد استئنافها لاحقاً على الرغم من أن بعض الدبلوماسيين ألمحوا إلى احتمال انطلاق الجولة التالية مطلع الشهر المقبل (يوليو).

أسواق النفط تراقب

إلى ذلك ذكرت بلومبيرغ أن أسواق النفط تراقب المفاوضات عن كثب بحثاً عن مؤشرات حول إمكانية رفع العقوبات الأميركية ومدى السرعة التي ستزيد بها إيران، العضو في أوبك، إنتاج النفط وتعزز صادرات الخام.

يذكر أن الرئيس الإيراني المحافظ والمتشدد كان أعلن الاثنين الماضي، وبعد 3 أيام من انتخابه، رفضه إجراء "مفاوضات من أجل المفاوضات" في شأن الملف النووي. وأضاف رئيسي الذي سيتولى مهامه في أغسطس خلفاً لحسن روحاني، أنه يدعم "أي محادثات تضمن مصالح بلاده الوطنية".

في حين أعلن الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا، الذي يرأس اللجنة المشتركة لمحادثات النووي يوم الأحد الماضي، أن المفاوضين باتوا أقرب من أي وقت مضى للاتفاق لكنهم لو يصلوا بعد.

وأضاف أنه يتوقع في الجولة المقبلة "عودة الوفود من العواصم بتعليمات أكثر وضوحاً حول كيفية إتمام الاتفاق بشكل نهائي".

غير أنه لم يوضح موعد استئناف المحادثات، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تظل في إيجاد حل ضمن توازن دقيق بين رفع العقوبات الأميركية عن إيران والتراجع عن الأنشطة النووية المتصاعدة لطهران.

ومنذ أبريل تعقد جولات محادثات بين الدول الكبرى وإيران ترمي إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وجاء لقاء الأحد غداة فوز رجل الدين المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران خلفاً لحسن روحاني.