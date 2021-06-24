حماية لحلفائها.. واشنطن تستعد لإجلاء آلاف الأفغان

كشف مسؤولون أميركيون كبار أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لنقل آلاف المترجمين والسائقين الأفغان، وغيرهم ممن عملوا مع القوات الأميركية إلى دول أخرى للحفاظ على سلامتهم.

وبدأ مسؤولو الإدارة أمس الأربعاء، في إخطار المشرعين بأنهم سيبدأون قريباً ما يمكن أن يكون تحركاً شاملاً لنقل عشرات الآلاف من الأفغان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

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إلى ذلك، رفض المسؤولون الإفصاح عن المكان الذي سينتظر فيه الأفغان، وليس من الواضح ما إذا كانت دول ثالثة قد وافقت على استقبالهم، وفق الصحيفة.

ولن يأتي النقل خارج أفغانستان مصحوباً بأي ضمان بمنح تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. ولم يتضح ما إذا كان الأشخاص غير المؤهلين بطريقة ما سيتم إعادتهم إلى أفغانستان أو تركهم في بلد ثالث.

ضغوط على البيت الأبيض

ومع دخول الجيش الأميركي المراحل الأخيرة من الانسحاب، يتعرض البيت الأبيض لضغوط شديدة من المشرعين والمسؤولين العسكريين لحماية الحلفاء الأفغان من هجمات طالبان الانتقامية.

وكان أكثر من 18 ألف أفغاني عملوا كمترجمين وسائقين ومهندسين وحراس أمن ووكلاء مع الجيش الأميركي، في مأزق بيروقراطي بعد التقدم بطلب للحصول على تأشيرات هجرة خاصة.

"الانسحاب على موعده"

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في وقت سابق، إن الجيش الأميركي قد يبدأ قريباً في إجلاء الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.

وذّكر أوستن بتعهد وزارة الخارجية الأميركية بتسريع عملية منح تأشيرات الهجرة، حيث شدد وزير الدفاع على أن "العديد من الأشخاص (كانوا) ينتظرون" ردًا من السلطات الأميركية.

يذكر أن البيت الأبيض شدد قبل أيام، على أن موعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان لن يتغير، وأن الإدارة الأميركية تحاول إخراج الأفغان الذين ساعدوها بأرقام قياسية، فيما خلص تقييم للاستخبارات الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة الأفغانية قد تنهار أسرع من المتوقع وتحديداً بعد ستة أشهر من اكتمال الانسحاب.