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قانون أميركي يمنع تمويل حماس ويفرض عقوبات على داعميها

عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس في غزة - فرانس برس
عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس في غزة - فرانس برس

قانون أميركي يمنع تمويل حماس ويفرض عقوبات على داعميها

القانون يفرض عقوبات على أي شخص أو حكومة تدعم الجماعتين أو تنخرط بصفقات معهما

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دبي - العربية.نت

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قدّم 55 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، قانون يمنع التمويل الدولي لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ساعيا إلى فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.

وإذا مرر مشروع القانون، فسيطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.

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مصادرة ممتلكات وحرمان من التصدير

وفي السياق، رأى النائب جوش غوتهايمر ، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة، أنه من المهم أن تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق عزل مصادرها المالية".

يشار إلى أنه عند إقرار القانون، سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركين، بما في ذلك مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

الرئيس بايدن في الكونغرس (أرشيفية - رويترز)
الرئيس بايدن في الكونغرس (أرشيفية - رويترز)

معاقبة الحكومات الداعمة

كذلك، سيُطلب من الرئيس اأميركي إبلاغ الكونغرس "عن كل حكومة تقدم دعماً لأعمال الإرهاب أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما ".

كما، سيتم تعليق المساعدة الأميركية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، وسيتعين على بايدن أن يوجه المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.

إلى ذلك، يتوجب على الرئيس منع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

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