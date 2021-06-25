لن تصدق ما سترى.. انهيار مبنى في أميركا و100 مفقود!

بعد انهيار أجزاء من مبنى سكني شمال ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، بات قرابة الـ100 شخص في عداد المفقودين.

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وفي أحدث حصيلة، كشف فريدي راميريس قائد الشرطة في ميامي ديد، أنه تم تحديد مكان تواجد 53 شخصا، إلا إن لا معلومات عن 99 شخصا آخرين.

كما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن سالي هيمان مفوضة مقاطعة ميامي ديد، قولها إن البعض ركضوا على السلالم وغادروا بأنفسهم، وأضافت أنهم في عداد المفقودين لأنهم لم يُسمع عنهم، أو لم يتصلوا بالعائلة أو الأصدقاء ليقولوا إنهم بخير.

وأكد تشارلز بوركيت عمدة بلدة سيرفسايد حيث وقع الحادث، إن شخصين نقلا إلى المستشفى، وتوفي أحدهما.

فيما أعلن مساعد رئيس الإطفاء في المقاطعة راي جاد الله، أن 10 أشخاص تلقوا العلاج في موقع الانهيار.

إلى ذلك، تعمل العشرات من وحدات الإنقاذ للمساعدة في الوصول إلى السكان المحاصرين.

Hundreds of rescue workers scoured through tons of rubble after a 12-story building partially collapsed near Miami, Florida, with at least one person dead and more than 50 still unaccounted for https://t.co/vUrclNnRIU pic.twitter.com/sXuol4Qa0E — Reuters (@Reuters) June 24, 2021

عالقون بين الأنقاض

بدوره، كشف فريق الإنقاذ والإطفاء في مقاطعة ميامي ديد، في تغريدة على تويتر، أنه أنقذ 35 من سكان المبنى تم علاج 10 منهم، في حين نقل اثنان إلى مستشفيات محلية في المنطقة.

وقال رجل تم إجلاؤه من فندق قريب: "المبنى، أحد هذه المباني الضخمة ذهب! ذهب بأكمله. يا إلهي. هذا أكثر شيء مجنون رأيته في حياتي".

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، أن البعض قد يكونوا عالقين بين الأنقاض، مضيفة أن رجال الإطفاء استخدموا سلالم محمولة على شاحنات للوصول إلى الأشخاص العالقين على الشرفات، وقاموا أيضا بتفتيش طابق تلو الآخر.

وحتى الآن مازالت عمليات البحث مستمرة.