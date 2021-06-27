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5 قتلى و156 مفقوداً في مبنى فلوريدا المنهار.. سباق مع الزمن للبحث عن ناجين

المبنى المنهار في فلوريدا (رويترز)
المبنى المنهار في فلوريدا

5 قتلى و156 مفقوداً في مبنى فلوريدا المنهار.. سباق مع الزمن للبحث عن ناجين

أظهر تقرير صدر عام 2018 أن مهندساً اكتشف وجود عيوب هيكلية كبرى في المبنى أسفل حمام السباحة

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سيرفسايد (فلوريدا) - رويترز 

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واصلت فرق البحث عملها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحثاً عن 156 مفقوداً وسط ركام مبنى في فلوريدا انهار قبل ثلاثة أيام، في الوقت الذي ترددت فيه تساؤلات عن سلامة هيكل البرج السكني.

وقالت دانييلا ليفاين كافا، رئيسة بلدية مقاطعة ميامي ديد، خلال مؤتمر صحافي في المساء إن عدد القتلى ارتفع إلى خمسة يوم السبت بعد عثور الفرق في بحثها المنهجي على ضحية جديدة في موقع الحادث بمدينة سيرفسايد الساحلية القريبة من ميامي.

وأضافت: "أولويتنا القصوى هي مواصلة عملية البحث، وإنقاذ ما يمكننا إنقاذه من الأرواح".

المبنى المنهار في فلوريدا (رويترز)
المبنى المنهار في فلوريدا (رويترز)

وقالت إن العاملين عثروا أيضا على أشلاء بشرية، وتم التعرف على هويات ثلاثة من الضحايا الآخرين وإخطار أسرهم.

وذكر مسؤولون أنه لا يزال لديهم أمل أن يكون بعض المفقودين على قيد الحياة. وأضافوا أن رجال الإطفاء حققوا تقدما في إخماد حريق ودخان يتصاعد من تحت ركام المبنى، الذي أقيم قبل 40 عاما، مما أتاح لرجال الإنقاذ حرية أكبر في العمل.

وتستخدم الفرق الكلاب وأجهزة الفحص بالأشعة تحت الحمراء ومعدات ثقيلة، وتأمل أن يتمكن البعض من البقاء على قيد الحياة في جيوب هوائية ربما تكون قد تشكلت تحت الأنقاض.

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وأظهر تقرير صدر عام 2018 أن مهندسا اكتشف وجود عيوب هيكلية كبرى تحت الطابق الذي يوجد فيه مسبح بالمبنى، "وتدهور حالة الخرسانة" في مرآب تحت الأرض بالمبنى المؤلف من 12 طابقا.

وتم إعداد هذا التقرير الذي نشره مسؤولو المدينة للعرض على مجلس إدارة المبنى استعدادا لإجراء عملية ترميم رئيسية هذا العام.

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