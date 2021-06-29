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أميركا: افتتاح سفارة إسرائيل بأبوظبي مهم لأمن المنطقة

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أبو ظبي (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أبو ظبي (رويترز)

أميركا: افتتاح سفارة إسرائيل بأبوظبي مهم لأمن المنطقة

زيارة لابيد تعد الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات

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دبي - العربية.نت

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وصفت وزارة الخارجية الأميركية افتتاح سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالمهم لأمن وازدهار المنطقة.

وأوضحت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن "الولايات المتحدة ترحب بالافتتاح التاريخي للسفارة الإسرائيلية في أبوظبي وزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يائير لابيد، لحضور الحفل الذي استضافه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

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"مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً"

كما أضافت أن زيارة لابيد تعد الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الإمارات، مشيرة إلى أن افتتاح أول سفارة إسرائيلية في دولة الإمارات، أمر مهم للطرفين والمنطقة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع إسرائيل والإمارات لتعزيز جميع جوانب الشراكة والعمل على خلق مستقبل أكثر سلاماً وأماناً وازدهاراً لجميع شعوب الشرق الأوسط".

وكانت الخارجية الإسرائيلية افتتحت، اليوم الثلاثاء، سفارتها في الإمارات، مؤكدة أن تلك الخطوة "ستقوي علاقة تل أبيب مع الإمارات".

جاء ذلك، بعدما وصل وزير الخارجية يائير لابيد إلى الإمارات، بوقت سابق اليوم، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

سفارة إسرائيل في أبوظبي (رويترز)
سفارة إسرائيل في أبوظبي (رويترز)

"زيارة تاريخية"

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة، واصفا الزيارة بالـ "تاريخية".

يشار إلى أن الوزير افتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، على أن يفتتح لاحقاً القنصلية العامة في دبي خلال زيارته التي تستغرق يومين.

وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي، في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيع الطرفين "اتفاقيات إبراهيم".

وزير الخارجية الإسرائيلي (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي (رويترز)

وانضمت البحرين لاحقا إلى الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتصبحا ثالث ورابع دولة عربية توقعان اتفاقيات سلام بعد مصر والأردن.

وخلال الأشهر التسعة التي تلت توقيع الدولتين الاتفاق في البيت الأبيض، وقعت إسرائيل والإمارات عدة اتفاقيات تجارة وتعاون.

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