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السيناتور انهوف يرحب بضربات أميركا ويدعو لنهج صارم مع إيران

Senator James Inhofe (R-OK) speaks after the Republican caucus policy luncheon on Capitol Hill in Washington, U.S., April 13, 2021. REUTERS/Joshua Roberts
السيناتور الجمهوري جيم انهوف
ميليشيات إيران

السيناتور انهوف يرحب بضربات أميركا ويدعو لنهج صارم مع إيران

جيم انهوف: بدلاً من محاسبة إيران على إرهابها المستمر، تعمل الإدارة بشكل يائس لرفع العقوبات عنها والعودة إلى الاتفاق النووي الفاشل الذي سيثري طهران ووكلائها

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واشنطن - بندر الدوشي

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رحب السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركية جيم انهوف بالضربات الجوية الأميركية ضد الميلشيات العراقية المدعومة من إيران.

وشدد انهوف على أهمية المحافظة على القانون الذي أقر في الولايات المتحدة عام 2002 حول "سلطات الحرب في العراق".

وطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باتخاذ "نهجاً أكثر صرامة للتعامل مع إيران"، محذراً من العودة الى الاتفاق النووي.

وقال انهوف في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "لا يمكن التسامح مع هجمات إيران المستمرة على الأفراد الأميركيين من خلال وكلائها. وبينما أثني على الضربة الدفاعية للرئيس بايدن على منشآت وكلاء إيران في سوريا والعراق، أعتقد أن هذا الاجراء أبرز الحاجة المستمرة لتفويض سلطات الحرب AUMF الذي تم اتخاذه عام 2002".

وتابع: "يمكن النظر في الحاجة إلى بديل شامل قبل إلغاء هذا التفويض، لا سيما وأن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تشكل تهديداً مستمراً للقوات الأميركية".

وأضاف: "بدلاً من محاسبة إيران على إرهابها المستمر، تعمل الإدارة بشكل يائس لرفع العقوبات عنها والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الفاشل والذي سيثري طهران ووكلائها مالياً، هم الذين يستهدفون الأميركيين بالقتل. نحن بحاجة الى نهج أكثر تركيزاً ووضوحاً بشأن إيران من الرئيس بايدن، وليس نهجاً يستجيب أحياناً لتهديداتها".

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يأتي هذا بينما أطلقت ميليشيات موالية لإيران مساء الاثنين قذائف مدفعية عدة على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بشرق سوريا، من دون أن يسفر القصف عن ضحايا.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ليل الأحد-الاثنين ضربات جوية على فصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا رداً على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر الأخيرة.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعاً واحداً في العراق.

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