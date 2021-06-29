السيناتور انهوف يرحب بضربات أميركا ويدعو لنهج صارم مع إيران

رحب السيناتور الجمهوري البارز وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركية جيم انهوف بالضربات الجوية الأميركية ضد الميلشيات العراقية المدعومة من إيران.

وشدد انهوف على أهمية المحافظة على القانون الذي أقر في الولايات المتحدة عام 2002 حول "سلطات الحرب في العراق".

While I commend @POTUS's defensive strike on the proxies’ facilities in Syria and Iraq, I believe these actions are overdue and highlight the continued need for the 2002 AUMF — as well as a more cohesive strategy to counter Iran. pic.twitter.com/ujzqjDNXmK — Sen. Jim Inhofe (@JimInhofe) June 28, 2021

مادة اعلانية

وطالب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باتخاذ "نهجاً أكثر صرامة للتعامل مع إيران"، محذراً من العودة الى الاتفاق النووي.

وقال انهوف في بيان نشره عبر حسابه في "تويتر": "لا يمكن التسامح مع هجمات إيران المستمرة على الأفراد الأميركيين من خلال وكلائها. وبينما أثني على الضربة الدفاعية للرئيس بايدن على منشآت وكلاء إيران في سوريا والعراق، أعتقد أن هذا الاجراء أبرز الحاجة المستمرة لتفويض سلطات الحرب AUMF الذي تم اتخاذه عام 2002".

وتابع: "يمكن النظر في الحاجة إلى بديل شامل قبل إلغاء هذا التفويض، لا سيما وأن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تشكل تهديداً مستمراً للقوات الأميركية".

وأضاف: "بدلاً من محاسبة إيران على إرهابها المستمر، تعمل الإدارة بشكل يائس لرفع العقوبات عنها والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الفاشل والذي سيثري طهران ووكلائها مالياً، هم الذين يستهدفون الأميركيين بالقتل. نحن بحاجة الى نهج أكثر تركيزاً ووضوحاً بشأن إيران من الرئيس بايدن، وليس نهجاً يستجيب أحياناً لتهديداتها".

يأتي هذا بينما أطلقت ميليشيات موالية لإيران مساء الاثنين قذائف مدفعية عدة على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بشرق سوريا، من دون أن يسفر القصف عن ضحايا.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ليل الأحد-الاثنين ضربات جوية على فصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا رداً على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر الأخيرة.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعاً واحداً في العراق.