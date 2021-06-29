بايدن: إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي وأنا في السلطة

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الاثنين في البيت الأبيض، على أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي وهو في السلطة.

وأكد بايدن أن "التزام أميركا تجاه إسرائيل صلب"، مضيفاً: "سنواصل العمل مع إسرائيل لإرساء الاستقرار في المنطقة".

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كما قال بايدن إنه يتطلع للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت قريباً.

وفي ما يتعلق بالضربات الأميركية الأخيرة على الميلشيات الإيرانية في العراق وسوريا، قال بايدن أنه "صرّح" بشن هذه الضربات ضد الميليشيات التي تدعمها إيران.

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض وأكد أن "أميركا أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".

يأتي هذا بينما أطلقت ميليشيات موالية لإيران مساء الاثنين قذائف مدفعية عدة على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بشرق سوريا، من دون أن يسفر القصف عن ضحايا.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ليل الأحد-الاثنين ضربات جوية على فصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا رداً على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر الأخيرة.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعاً واحداً في العراق.