.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بايدن: إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي وأنا في السلطة

U.S. President Joe Biden gestures during a meeting with Israel's President Reuven Rivlin at the White House in Washington, U.S. June 28, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque
الرئيس الأميركي جو بايدن
نووي إيران

بايدن: إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي وأنا في السلطة

الرئيس الأميركي يؤكد خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي تطلعه للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت قريباً

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الاثنين في البيت الأبيض، على أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي وهو في السلطة.

بايدين يستقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض
بايدين يستقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض

وأكد بايدن أن "التزام أميركا تجاه إسرائيل صلب"، مضيفاً: "سنواصل العمل مع إسرائيل لإرساء الاستقرار في المنطقة".

كما قال بايدن إنه يتطلع للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت قريباً.

وفي ما يتعلق بالضربات الأميركية الأخيرة على الميلشيات الإيرانية في العراق وسوريا، قال بايدن أنه "صرّح" بشن هذه الضربات ضد الميليشيات التي تدعمها إيران.

صورة نشرها الإعلام السوري للضربات الأميركية على الميليشيات الإيرانية على الحدود العراقية-السورية
صورة نشرها الإعلام السوري للضربات الأميركية على الميليشيات الإيرانية على الحدود العراقية-السورية

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض وأكد أن "أميركا أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".

السيناتور انهوف يرحب بضربات أميركا ويدعو لنهج صارم مع إيران أميركا ميليشيات إيران السيناتور انهوف يرحب بضربات أميركا ويدعو لنهج صارم مع إيران

يأتي هذا بينما أطلقت ميليشيات موالية لإيران مساء الاثنين قذائف مدفعية عدة على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بشرق سوريا، من دون أن يسفر القصف عن ضحايا.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ليل الأحد-الاثنين ضربات جوية على فصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا رداً على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر الأخيرة.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعاً واحداً في العراق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
الأكثر قراءة
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
الحديدة.. فشل حوثي في إطلاق باليستي يحدث كارثة بصفوف ميليشياتها الحديدة.. فشل حوثي في إطلاق باليستي يحدث كارثة بصفوف ميليشياتها
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
أضخم يخت فاخر في العالم يعرض شققاً عائمة بأسعار خيالية! أضخم يخت فاخر في العالم يعرض شققاً عائمة بأسعار خيالية!
مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين
جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا
قبل أن تذهب
مع تأزم الوضع داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.. الانقسامات تضرب تونس
مع تأزم الوضع داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.. الانقسامات تضرب تونس
اكتشف المزيد