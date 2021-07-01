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وفاة وزير دفاع أميركا الأسبق دونالد رمسفيلد عن 88 عاما

دونالد رامسفيلد
دونالد رمسفيلد

وفاة وزير دفاع أميركا الأسبق دونالد رمسفيلد عن 88 عاما

أشرف على الغزو الأميركي لأفغانستان وعلى الإطاحة بصدام حسين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت العائلة في بيان صدر الثلاثاء وفاة وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رمسفيلد، الذي تولى المنصب مرتين، والذي ترشح للرئاسة مرة واحدة، عن 88 عاما.

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واشتهر رمسفيلد بقدراته الإدارية الفذة ورؤيته المستقبلية الطموحة لجيش أميركي حديث، إلا ان هذه السمعة شوهتها حرب العراق المكلفة الطويلة.

وينظر اليه زملاؤه السابقون على أنه ذكي، ومقاتل وطني، وسياسي داهية. وتدرج مشواره تحت أربعة رؤساء أميركيين، ثم لمدة نحو ربع قرن في عالم الأعمال بالولايات المتحدة.

في 2001 بدأ ولايته الثانية وزيرا للدفاع تحت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إلا ان هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول ألقت بظلالها على خطته لتحسين وتحويل القوات المسلحة إلى الأفضل.

كما أشرف رمسفيلد على الغزو الأميركي لأفغانستان، وعلى الإطاحة عام 2003 بالرئيس العراقي صدام حسين، حيث القي عليه باللوم في انتهاكات وانتكاسات، كانتهاكات سجن أبو غريب. كما اتهم بالبطء في رؤية نشأة تمرد عنيف.

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