.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الخارجية الأميركية: ضقنا ذرعا بهجمات الحوثيين المتكررة

FILE PHOTO: Houthi soldiers march during a funeral procession for Houthi fighters killed in recent fighting against government forces in Marib province, in Sanaa, Yemen February 17, 2021. REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo
مقاتلون حوثيون في صنعاء خلال تشييع عناصر من الميليشيا قتلوا في المعارك في مأرب في فبراير الماضي
اليمن والحوثي

الخارجية الأميركية: ضقنا ذرعا بهجمات الحوثيين المتكررة

واشنطن أدانت بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب في 29 يونيو والذي أودى بحياة مدنيين، بينهم طفل

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنها "ضاقت ذرعاً" من هجمات الحوثيين المتكررة، معتبرةً أن "هجوم الحوثي على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "ندين بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب في 29 يونيو والذي أودى بحياة مدنيين، بينهم طفل".

الجيش اليمني يصد هجمات الحوثيين في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني يصد هجمات الحوثيين في مأرب (أرشيفية)

وتابع: "ما نعرفه هو أن هجوم الحوثيين في مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني"، مضيفاً أن اليمن يشهد "أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

وندد برايس بمواصلة الحوثيين لـ"هذا الهجوم الوحشي، بينما هناك اقتراح جاد من شأنه أن يلبي مطالبهم التي انتظروها طويلاً وخطة ذات خطوات عملية لتسهيل تدفق السلع إلى اليمن، وتتضمن وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني وبدء محادثات سياسية شاملة".

أطفال في مخيم للنازحين بسبب القتال في مأرب (أرشيفية)
أطفال في مخيم للنازحين بسبب القتال في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني يسقط مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه مأرب اليمن الجيش اليمني يسقط مسيرتين حوثيتين أطلقتا تجاه مأرب

واعتبر أن "هذا ما يفّرق الحوثيين عن غيرهم من البشر الذين يعملون بنشاط من أجل السلام"، مشدداً على ضرورة تفادي الخسائر في الأرواح.

وكان صاروخ باليستي حوثي قد سقط الثلاثاء على حي الروضة السكني وسط مأرب، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفل.

كما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الأربعاء أنه يجب على الميليشيات الحوثية القبول بوقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية لحل أزمة اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها  اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها 
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
الأكثر قراءة
السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر
قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان
قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. "شاهد" تعرض "رشاش"
قبل أن تذهب
الصحة العالمية: مخاوف من تخلي أوروبا عن صرامتها بمواجهة كورونا
الصحة العالمية: مخاوف من تخلي أوروبا عن صرامتها بمواجهة كورونا
اكتشف المزيد