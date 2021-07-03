بعد مواجهة قرب بوسطن.. ضبط 11 عضوا بميليشيا أميركية "سلمية"

اعتقلت الشرطة الأميركية 11 شخصاً مدججين بالسلاح، أعضاء في إحدى الميليشيات، بالقرب من بوسطن اليوم السبت، في نهاية مواجهة استمرت منذ الليلة الماضية، وكانت سبباً في إغلاق طريق رئيسي مع بدء عطلة يوم الاستقلال الأميركي.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، ومنها "دبليو. بي. زد. بوسطن" التابعة لشبكة "سي. بي. إس"، فإن المشتبه بهم أعضاء في جماعة "رايز أوف ذا مورز"، التي لا تعترف بالقوانين الأميركية لكنها تدعي أنها سلمية.

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اعتقلت الشرطة رجلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما كان أفراد الشرطة يتفاوضون مع قادة الجماعة، سعياً لاستسلامهم سلمياً. وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت سبعة آخرين بعد العاشرة صباحاً.

وظلت الشرطة في مكان الحادث واعتقلت اثنين آخرين، ليرتفع عدد المعتقلين الإجمالي إلى 11. ولم يرد المزيد من المعلومات حتى الآن.

وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إطلاق أعيرة نارية أو وقوع إصابات خلال المواجهة التي بدأت حوالي الساعة الواحدة صباحاً عندما شاهد شرطي سيارتين متوقفتين وإلى جانبهما مسلحون بالبنادق والمسدسات.