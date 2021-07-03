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بعد مواجهة قرب بوسطن.. ضبط 11 عضوا بميليشيا أميركية "سلمية"

A Massachusetts State Police vehicle blocks the highway after state police announced they were conducting a search for armed persons following a traffic stop in Wakefield, Massachusetts, U.S. July 3, 2021. REUTERS/Faith Ninivaggi
شرطة ماساشوستس تغلق طريقاً سريعاً بحثاً عن المشتبه بهم

بعد مواجهة قرب بوسطن.. ضبط 11 عضوا بميليشيا أميركية "سلمية"

المشتبه بهم أعضاء في جماعة "رايز أوف ذا مورز" التي لا تعترف بالقوانين الأميركية لكنها تدعي أنها سلمية

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بوسطن – رويترز

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اعتقلت الشرطة الأميركية 11 شخصاً مدججين بالسلاح، أعضاء في إحدى الميليشيات، بالقرب من بوسطن اليوم السبت، في نهاية مواجهة استمرت منذ الليلة الماضية، وكانت سبباً في إغلاق طريق رئيسي مع بدء عطلة يوم الاستقلال الأميركي.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، ومنها "دبليو. بي. زد. بوسطن" التابعة لشبكة "سي. بي. إس"، فإن المشتبه بهم أعضاء في جماعة "رايز أوف ذا مورز"، التي لا تعترف بالقوانين الأميركية لكنها تدعي أنها سلمية.

تعزيزات لشرطة ماساشوستس بحثاً عن المشتبه بهم
تعزيزات لشرطة ماساشوستس بحثاً عن المشتبه بهم
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اعتقلت الشرطة رجلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما كان أفراد الشرطة يتفاوضون مع قادة الجماعة، سعياً لاستسلامهم سلمياً. وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت سبعة آخرين بعد العاشرة صباحاً.

وظلت الشرطة في مكان الحادث واعتقلت اثنين آخرين، ليرتفع عدد المعتقلين الإجمالي إلى 11. ولم يرد المزيد من المعلومات حتى الآن.

وقالت الشرطة إنه لم يتم الإبلاغ عن إطلاق أعيرة نارية أو وقوع إصابات خلال المواجهة التي بدأت حوالي الساعة الواحدة صباحاً عندما شاهد شرطي سيارتين متوقفتين وإلى جانبهما مسلحون بالبنادق والمسدسات.

الشرطة تغلق طريقاً سريعاً قرب بوسطن
  • الشرطة تغلق طريقاً سريعاً قرب بوسطن
  • تعزيزات لشرطة ماساشوستس بحثاً عن المشتبه بهم
2 صور
الشرطة تغلق طريقاً سريعاً قرب بوسطن
الشرطة تغلق طريقاً سريعاً قرب بوسطن
تعزيزات لشرطة ماساشوستس بحثاً عن المشتبه بهم
تعزيزات لشرطة ماساشوستس بحثاً عن المشتبه بهم
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