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بعيد الاستقلال.. عزيمة في البيت الأبيض على شطائر برغر

البيت الأبيض

بعيد الاستقلال.. عزيمة في البيت الأبيض على شطائر برغر

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دبي - العربية.نت

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يحيي الرئيس الأميركي جو بايدن ذكرى مرور 245 عاما على استقلال الولايات المتحدة اليوم الأحد باحتفال تقليدي أملا في تجاوز جائحة فيروس كورونا.

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وبعد أن قضى عطلة عيد الاستقلال في شراء فطائر الكرز بولاية ميشيغان ولعب الجولف بالقرب من منزل عائلته بولاية ديلاوير، سيعود بايدن إلى البيت الأبيض حيث سيستضيف حوالي ألف شخص لتناول شطائر البرغر ومشاهدة عرض للألعاب النارية.

وينطوي مثل هذا الاحتفال على جرعة من الحنين إلى الماضي في بلد أثقلته قيود الجائحة وهي أعباء أصبحت أخف مع توفر اللقاحات على نطاق واسع لكنها لم تنقشع.

من جهته، قال بايدن أمام مجموعة من المعلمين يوم الجمعة "سنحتفل يوم الأحد باستقلالنا كدولة وبالتقدم الذي أحرزناه في مواجهة الفيروس.. أمامنا فرصة للبدء من جديد في الأيام القادمة".

وستُفتح أبواب البيت الأبيض أمام مئات الضيوف المدعوين في أكبر حدث على الإطلاق منذ تنصيب بايدن.

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