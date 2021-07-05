شاهد كيف تم تدمير الباقي من العمارة التي انهارت بميامي

تم مساء الأحد، الموافق فجر اليوم الاثنين بالتوقيت العربي، تدمير منظم بالديناميت للباقي من "عمارة ميامي" التي انهار قسم منها منذ 12 يوما، ووجدوا 24 جثة بين أنقاضها حتى الآن، فيما البحث مستمر عن 121 مفقودا، مع تقلص الفرص بالعثور عليهم أحياء.



وأكثر ما عجّل بتدمير ما بقي من Champlain Towerالتي بنوها في 1980 من 12 طابقا تضم 136 شقة في بلدة Surfside المجاورة لمدينة "ميامي بيتش" بولاية فلوريدا، هو إعصار Elsa الذي غادر سواحل جامايكا أمس، وتابع تحركه بطريقة قد يصل معها إلى كوبا ثم فلوريدا هذا الأربعاء، مسببا للآن رياحا سرعتها 100 كيلومتر بالساعة، وقد يدمر ما بقي من العمارة بشكل عشوائي، إذا لم يتم تدميره بطريقة منظمة قبل وصوله.

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ومع أن المدمرين للباقي طلبوا عبر الشرطة من سكان الأبنية المجاورة البقاء في مساكنهم، وتشغيل مكيفات الهواء، إلا أن المئات منهم نزلوا من الأبنية لمشاهدة المبنى وهو يناهر بفعل عشرات من أصابع الديناميت تم وضعها فيه، وتفجير حزمها في ثوان معدودات اختفى على إثرها المبنى "إلا أن ذكراه ستبقى أليمة في النفوس" بحسب ما قالت Daniella Levine Cava رئيسة بلدية مقاطعة ميامي.