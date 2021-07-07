.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العاصفة إلسا تشتدّ وتصبح إعصاراً مع اقترابها من فلوريدا

This National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) satellite image taken at 23:05 UTC on July 6, 2021 shows Tropical Storm Elsa above the US state of Florida after moving up from Cuba in the Caribbean. Tropical storm Elsa was moving over the Florida Straits toward the southern US state Tuesday after battering Cuba with drenching rain and strong winds, but left the Caribbean island without major damage.The US National Hurricane Center reported the storm was now making its way towards the west coast of Florida at 12 miles (19 kilometers) per hour with conditions beginning to deteriorate across the Florida Keys, the archipelago at the state's southern tip.A hurricane watch has been issued for portions of the west coast of Florida, the NHC said in its latest advisory at 5 am (0900 GMT).
الإعصار إلسا فوق فلوريدا

العاصفة إلسا تشتدّ وتصبح إعصاراً مع اقترابها من فلوريدا

الإعصار يتقدّم بسرعة 22 كلم/ساعة مصحوباً برياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة

متابع الغاء المتابعة

ميامي – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

اشتدّت قوة العاصفة الاستوائية "إلسا" مساء الثلاثاء لتصبح إعصاراً من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية.

غيوم وأمطار في فلوريدا مع اقتراب الإعصار السا
غيوم وأمطار في فلوريدا مع اقتراب الإعصار السا

وقال المركز الوطني للأعاصير إن الإعصار إلسا يتقدّم بسرعة 22 كلم/ساعة مصحوباً برياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، مشيراً إلى أنه إذا واصل الإعصار مساره الحالي فسيمرّ فوق الساحل الغربي لفلوريدا أو على مقربة منه بحلول صباح الأربعاء.

وكانت السلطات طلبت من السكان في المنطقة التأهّب لمواجهة عواصف خطرة وانقطاع محتمل للتيار الكهربائي.

وقبل توجّهها إلى خليج المكسيك ضربت العاصفة الاستوائية منطقة البحر الكاريبي.

رياح عاتية في كوبا إثر وصول العاصفة السا
رياح عاتية في كوبا إثر وصول العاصفة السا

وكان مطار تامبا أعلن تعليق الرحلات التجارية من الخامسة من مساء الثلاثاء وحتى العاشرة من صباح الأربعاء على الأقلّ.

وقالت مساعدة حاكم فلوريدا جانيت نونيز الثلاثاء: "ندعو سكان فلوريدا لبدء استعداداتهم وهذا يتضمن إمكانية البقاء بدون كهرباء لبضعة أيام، والتزوّد بما يكفي من الطعام والماء لكل فرد من أفراد الأسرة".

إنجاز 90% من الانسحاب الأميركي.. وكابول تتعهد باستعادة مناطق أميركا طالبان إنجاز 90% من الانسحاب الأميركي.. وكابول تتعهد باستعادة مناطق

وأضافت: "إذا كانت هناك أوامر إخلاء في منطقتكم، فهذا من أجل سلامتكم"، معلنةً فتح مراكز إيواء طارئة.

وبعد أن تسبّبت بمقتل ثلاثة أشخاص في جمهورية الدومينيكان وسانت لوسيا، ضربت إلسا الاثنين كوبا مصحوبة بأمطار غزيرة ولكن من دون أن تتسبب بأضرار جسيمة في الجزيرة.

ويصل الإعصار إلسا إلى فلوريدا بعد أقلّ من أسبوعين من الكارثة التي حلّت ببلدة سيرفسايد الصغيرة الواقعة شمال مدينة ميامي حيث انهار جزء من مبنى ليلة 24 يونيو مودياً بأرواح 32 شخصاً على الأقل في حين لا يزال 113 آخرون في عداد المفقودين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار! استخدام جديد من نوعه لمعدة الأبقار!
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
الأكثر قراءة
تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة تلقى جرعة من اللقاح.. رئيس وزراء لوكسمبورغ بحالة خطرة
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
أول صيني حصل على بطولة عالمية.. أجبرته الصين على الانتحار أول صيني حصل على بطولة عالمية.. أجبرته الصين على الانتحار
أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية أفضل مدن العالم للعمل عن بعد.. بينها مدينة عربية
"حيتان" بيتكوين تبتلع 60 ألف عملة في يوم واحد!
السعودية تدعم مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية السعودية تدعم مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
المتحور دلتا يضرب إسرائيل بقوة.. والآلاف يغادرون البلاد
اكتشف المزيد