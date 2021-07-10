سناتور جمهوري: المنطقة تمر بظروف خطيرة بسبب إرهاب إيران

وجه السناتور الجمهوري بيل هاجرني تحذيرات جدية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلا إن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف أمنية خطيرة بسبب إرهاب النظام الإيراني، موجها نصيحة للإدارة الأميركية بالتمسك بحلفائها في الشرق الأوسط والاستماع إلى مخاوفهم وسط ارتفاع في هجمات وكلاء إيران في المنطقة.

وذكر في مقال له على موقع بريت بارت نيوز الأميركي أنه "وقت خطير للولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "الإرهابيين والأنظمة الراعية للإرهاب يواصلون تهديد أمننا ويختبرون عزمنا".

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كما أضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تعكس مسارها الحالي وتتخذ خطوات فورية لمساعدة الحلفاء في الدفاع عن أنفسهم والمصالح المشتركة بشكل أفضل وسط تهديدات خطيرة ومتزايدة.

وأوضح، أن حلفاء واشنطن يشعرون بالقلق الشديد من أن النظام الإيراني سوف يستخدم المفاوضات النووية الجارية مع إدارة بايدن في فيينا للخروج من ضغوط العقوبات وكسب عشرات المليارات من الإيرادات لتمويل وكلائها الإرهابيين.