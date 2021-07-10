أميركا تدرس إغلاق سفارتها حاليا في أفغانستان

رغم إعلان السفارة الأميركية، في العاصمة الأفغانية، يوم الأحد الماضي، مواصلة عملها الدبلوماسي، وتأكيدها عدم وجود خطط لإغلاق السفارة، أفاد مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السفارة في كابول تخطط لتقليل عدد المتعاقدين، بل هناك مخططات لإغلاقها حاليا في ظل تدهور الوضع الأمني.

إلى هذا، أضاف المسؤولون أن السفارة تضم حوالي 4000 دبلوماسي ومقاول وموظفين آخرين، بما في ذلك حوالي 1400 أميركي. مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تؤدي المراجعة إلى خفض كبير في آلاف المتعاقدين الأفغان والأميركيين وكذلك من دول أخرى.



كما تدرس السفارة إمكانية إرسال بعض الوظائف إلى الولايات المتحدة أو تقليصها أو الاستغناء عنها تماما.

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قوة رد سريع للطوارئ

في سياق أخر، توقع مسؤولون عسكريون إنشاء قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية للاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة في أفغانستان.

وتعتبر السفارة الأميركية في كابول، إحدى أكبر السفارات في العالم وهي مسؤولة عن الحفاظ على الاتصالات مع الحكومة الأفغانية والحلفاء الآخرين، إلى جانب الإبلاغ عن التطورات السياسية والأمنية والإشراف على ميزانية المساعدات والتي تقدر بمليارات الدولارات.

"أفغانستان ستقع بقبضة طالبان"

يشار إلى أن الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة خلال إدارة ترمب يتطلب إزالة جميع المتعاقدين الأميركيين والأجانب وكذلك الأفراد العسكريين، مما يؤدي إلى غموض يتعلق بمستقبل المتعاقدين الأميركيين في أفغانستان.

وذكرت الصحيفة الشهر الماضي أن تقييمًا استخباراتيًا أميركيًا جديدا خلص إلى أن طالبان يمكن أن تسيطر على البلاد في غضون ستة أشهر بعد مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان.

وقدرت حركة طالبان الجمعة أنها تسيطر على ما يقرب من 85٪ من البلاد، لكن الجماعة معروفة بمبالغتها ودعايتها.

وتشير تقديرات المسؤولين المحليين وغيرهم إلى أن طالبان قد سيطرت على ما بين 150 و 200 منطقة من أكثر من 400 منطقة حكومية محلية في جميع أنحاء البلاد ، مع سقوط مناطق جديدة كل يوم.