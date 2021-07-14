بايدن يعين سيناتوراً جمهورياً سابقاً سفيراً في تركيا

عين الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، السيناتور الجمهوري السابق جيف فليك سفيراً في تركيا، ليدفع بذلك شخصية سياسية في منصب حساس في وقت ما زالت فيه العلاقات متوترة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقال فليك في بيان: "في ضوء الأهمية الاستراتيجية لعلاقة الولايات المتحدة مع تركيا، حليفتنا منذ وقت طويل في حلف شمال الأطلسي، أتشرف وأعتز بالثقة التي أولاني إياها الرئيس بايدن بهذا التعيين في منصب السفير"، مضيفاً أن "هذا منصب محوري في وقت مهم لبلدينا كليهما".

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كما لفت إلى أنه بهذا التعيين "أعادت إدارة بايدن التأكيد على أفضل تقليد للسياسة الخارجية والدبلوماسية الأميركية".

منتقد شديد لترمب

يذكر أن فليك كان عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا من عام 2013 إلى عام 2019، وكان منتقداً شديداً للرئيس السابق دونالد ترمب.

كما خدم كواحد من العديد من أعضاء الحزب الجمهوري البارزين في حملة بايدن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020، إلى جانب أشخاص مثل سيندي ماكين، أرملة السيناتور الراحل جون ماكين. وكان فليك وسيندي ماكين من بين أولئك الذين واجهوا اللوم رمزياً من قبل الحزب الجمهوري لولاية أريزونا لتعارضهم مع ترمب في الأشهر التي تلت الانتخابات، وفق موقع Politico.

والشهر الماضي، اختارت إدارة بايدن سيندي ماكين للعمل كممثلة للولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

توتر العلاقات

يشار إلى أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة توترت خلال السنوات القليلة الماضية لاختلافهما حول عدد من القضايا، منها شراء تركيا أسلحة روسية، والخلافات على السياسة في سوريا وشرق البحر المتوسط، واعتراف أميركا بالإبادة الجماعية للأرمن.

وأفغانستان أحد مجالات التعاون المحتملة بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث عرضت أنقرة حراسة مطار كابول وتشغيله بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي. وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة حول الدعم المالي والسياسي واللوجستي، وفق رويترز.