.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا: جاهزون لاستئناف محادثات فيينا لكن إيران طلبت مهلة

من فندق غراند هوتيل في فيينا حيث تعقد محادثات نووي إيران (أرشيفية- فرانس برس)

أميركا: جاهزون لاستئناف محادثات فيينا لكن إيران طلبت مهلة

مصدر دبلوماسي: إيران ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية قبل تولي رئيسي السلطة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت الخارجية الأميركية، الخميس، إنها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية لكن إيران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب.

وقالت إنها لا تزال مهتمة بالعودة المشتركة للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني لكن هذا العرض لن يظل مطروحا للأبد".

أصوات تنادي بايدن: انسحب فوراً من مفاوضات فيينا أميركا أصوات تنادي بايدن: انسحب فوراً من مفاوضات فيينا

إلى ذلك، كشف مصدر دبلوماسي أن إيران ليست مستعدة لاستئناف المفاوضات على معاودة الالتزام باتفاق 2015 النووي قبل أن يتولى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي السلطة.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ "رويترز"، إن إيران نقلت هذا الموقف للمسؤولين الأوروبيين الذين يعملون وسطاء في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

في منتصف أغسطس

كما أضاف أن الموقف الحالي هو أن المحادثات النووية لن تستأنف قبل منتصف أغسطس آب.

جاء ذلك، فيما أكد مسؤول أميركي، في وقت سابق الأربعاء، إن إنهاء البرنامج النووي الإيراني لا يزال أحد أهم بواعث قلق واشنطن وأكثرها إلحاحا، بحسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو".

وقال المسؤول الذي لم ينشر الموقع اسمه "كل تهديد تواجهه الولايات المتحدة من إيران يزداد خطورة في غياب القيود على برنامجها النووي"، مؤكداً إن الولايات المتحدة لا تزال راغبة في إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي

مهلة نهائية

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد أعلن الاثنين، أن الولايات المتحدة لن تفرض مهلة نهائية بشأن جولة سابعة من المحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. واعتبر أن طهران وحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المحادثات.

وأضاف أن بلاده لن تفرض مهلة نهائية بشأن هذه المحادثات، وذلك لأنها متأكدة من أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور الوقت سيكون له تأثير على وجهة نظرها بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي.

ممثل إيران في مفاوضات فيينا
ممثل إيران في مفاوضات فيينا

هذا ولم تتوصل المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

وكان من المفترض أن تطلق الجولة السابعة مطلع هذا الشهر (يوليو)، إلا أن بعض الخلافات على ما يبدو، حول مسائل أساسية عالقة عرقلت تحديد الجولة المقبلة حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات.. قصة أصغر طفلة بمصر عمرها 11 عاماً ووزنها 5 كيلوغرامات.. قصة أصغر طفلة بمصر
فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق فقد اثنين من ذويه بحريق ذي قار.. دموع شرطي تهز العراق
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
بعد مغادرتها مياه مصر.. سفينة بعد مغادرتها مياه مصر.. سفينة "إيفر غيفن" بأزمة جديدة
قبل أن تذهب
مفاعل نووي صيني صغير ينير 526 منزلاً.. مواصفات خيالية
مفاعل نووي صيني صغير ينير 526 منزلاً.. مواصفات خيالية
اكتشف المزيد