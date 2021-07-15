واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مخترقين أجانب

رصدت الولايات المتحدة اليوم الخميس مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أميركية حساسة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أميركية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب".

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وأضافت أنها أطلقت "قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة".