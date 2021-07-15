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واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مخترقين أجانب

Russian Flag Hacking stock photo A stock photo of the Russian Flag with hacking computer code. Perfect for designs or articles about Russia, USA and the hacking/election scandal that followed the 2016 Election results.
(تعبيرية)
هجمات سيبرانية

واشنطن: 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مخترقين أجانب

وزارة الخارجية الأميركية: بعض عمليات الاختراق الإلكتروني التي تستهدف بنية تحتية أميركية قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال

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دبي – العربية.نت

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رصدت الولايات المتحدة اليوم الخميس مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في كشف هوية ورصد متسللين إلكترونيين يعملون لصالح حكومات أجنبية ويستهدفون بنية تحتية أميركية حساسة.

مبنى وزارة الخارجية الأميركية (أرشيفية)
مبنى وزارة الخارجية الأميركية (أرشيفية)
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وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "بعض عمليات الاختراق الإلكتروني الخبيثة التي تستهدف بنية تحتية أميركية حساسة قد تنتهك قانون مكافحة الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب".

وأضافت أنها أطلقت "قناة للبلاغات على شبكة الإنترنت المظلمة لحماية أمن وأمان المصادر المحتملة".

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