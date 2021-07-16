استجواب حاكم نيويورك بشأن تهم تحرش

يفترض أن يستجوب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، نهاية هذا الأسبوع، في إطار تحقيق تجريه المدعية العامة للولاية حول ادعاءات بالتحرش الجنسي ضده، وفق تقارير إخبارية.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" New Yor Times ووسائل إعلام أخرى، أنه من المتوقع أن يقابل كومو السبت في ألباني عاصمة الولاية، محاميَين عينتهما المدعية العامة للولاية ليتيشا جيمس.

مادة اعلانية

وادّعت 8 نساء على الأقل، مساعدات سابقات أو حاليات، بأنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديمقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة كوفيد-19 في نيويورك في بداية الجائحة.

وينفي كومو تلك الاتهامات، ويرفض الدعوات إلى استقالته التي أطلقها أيضا مسؤولون ديمقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأميركي.

وأوضحت صحيفة "ذي تايمز" The Times أن مقابلة كومو تشير إلى أن التحقيق الشامل الذي أجراه على مدى 4 أشهر المحاميان اللذان عينتهما جيمس، دخل مراحله النهائية.

وتحدث المحاميان إلى بعض النساء اللواتي ادعين ضد الحاكم ومسؤولين آخرين في حكومة كومو وجمعا وثائق تتضمن سجلات ورسائل إلكترونية ورسائل نصية، وفق الصحيفة.

وليس هناك موعد لانتهاء فترة التحقيق. وعندما يحدث ذلك، يفترض أن يصدر المحاميان تقريرا عاما قد يؤثر سلبا على كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات.

وهو متّهم كذلك بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فيدراليون في الولاية تحقيقا بذلك.