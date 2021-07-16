مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بتكساس

قتل شرطي أميركي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نار وقع في بلدة في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت السلطات صباح الجمعة.

وقالت شرطة مقاطعة لوبوك في منشور على صفحتها في موقع "فيسبوك" إنّ إحدى وحداتها تدخّلت إثر ورود بلاغ بشأن رجل مسلّح في مدينة ليفلاند، وما أن وصلت إلى المكان حتى تعرّضت لإطلاق نار من المسلّح الذي تحصّن داخل منزل.

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وأضافت أنّ إطلاق النار أسفر عن إصابة 4 من عناصرها بجروح، اثنان منهم إصابتهما خطرة.

ونقلت صحيفة "لوبوك أفالانش" أنّ أحد هذين الجريحين توفي متأثراً بجروحه، مشيرة إلى أنّ الضحية هو قائد قوات التدخّل السريع في الشرطة.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة تجنّب المنطقة.