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حوادث صحية "غامضة" بين دبلوماسيين أميركيين في فيينا

A protestor waves a US flag during a demonstration on June 5, 2020 outside the US embassy in Vienna, Austria, to show solidarity with the Black Lives Matter movement in the wake of the killing of George Floyd, an unarmed black man who died after a police officer knelt on his neck in Minneapolis. Hundreds of mourners joined an emotional memorial service in Minneapolis for George Floyd, the black man killed by police last week.The police killing of George Floyd led to diverse protests calling for an end to violence towards African Americans, whom studies have found face an elevated risk of dying at the hands of law enforcement.
سفارة الولايات المتحدة في فيينا (أرشيفية)
أميركا وبايدن

حوادث صحية "غامضة" بين دبلوماسيين أميركيين في فيينا

بعض الأعراض مشابهة لتلك التي أبلغ عنها لأول مرة دبلوماسيون وجواسيس أميركيون في هافانا في 2016 و2017، ولم يتم تحديد سبب محدد لها حتى الآن

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واشنطن – أسوشيتد برس

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قال مسؤولون أميركيون، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن تحقق في سلسلة من الحوادث الصحية الغامضة التي أبلغ عنها دبلوماسيون أميركيون وموظفون حكوميون آخرون في فيينا بالنمسا.

بعض الأعراض مشابهة لتلك التي أبلغ عنها لأول مرة دبلوماسيون وجواسيس أميركيون في العاصمة الكوبية هافانا في عامي 2016 و2017، ولم يتم تحديد سبب محدد لها حتى الآن، وفقاً للمسؤولين الذين قالوا إنه يجري النظر في أكثر من 20 حالة جديدة من قبل فرق طبية في وزارة الخارجية الأميركية وأماكن أخرى، بما في ذلك وزارة الدفاع "البنتاغون" ووكالة المخابرات المركزية "سي أي إيه".

سفارة الولايات المتحدة في هافانا (أرشيفية)
سفارة الولايات المتحدة في هافانا (أرشيفية)

وقالت وزارة الخارجية: "بالتنسيق مع شركائنا عبر الحكومة الأميركية، نحقق بقوة في التقارير المتعلقة بالحوادث الصحية المحتملة غير المبررة بين مجتمع سفارة الولايات المتحدة في فيينا.. أي موظف أبلغ عن وجود ضرر صحي محتمل يتلقى اهتماماً ورعاية فورية ومناسبة".

يعتقد البعض أن الإصابات غير المبررة في كوبا، والتي تشمل تلفاً في الدماغ، ناتجة عن هجمات بالميكروويف أو أسلحة الموجات اللاسلكية. مع ذلك، على الرغم من سنوات الدراسة، لا يوجد إجماع حول ما أو من قد يكون وراء الحوادث أو ما إذا كانت، في الواقع، هجمات.

أعلام عدة دول أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية)
أعلام عدة دول أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية)
مسؤولون أميركيون: نظرية تسرب كورونا من مختبر ووهان موثوقة  فيروس كورونا فيروس كورونا مسؤولون أميركيون: نظرية تسرب كورونا من مختبر ووهان موثوقة 

من جهتهم، أبلغ موظفون مقيمون في فيينا عن معاناتهم من أعراض غامضة منذ تنصيب الرئيس جو بايدن، وفقاً للمسؤولين. يذكر أنه تم الإعلان عن حالات فيينا لأول مرة يوم الجمعة الماضي من قبل مجلة "نيويوركر".

وكانت فيينا منذ قرون مركزاً للتجسس والدبلوماسية وكانت مركزاً لنشاط التجسس المتبادل أثناء الحرب الباردة. وتعد المدينة حالياً موقعاً لمحادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.

يذكر أن هذه المحادثات متوقفة الآن. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي من أعضاء فريق التفاوض الأميركي كانوا من بين المصابين.

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