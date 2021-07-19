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بايدن: ملتزمون بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن

لقاء سابق بين الملك عبدالله الثاني وبايدن في عمّان (أرشيفية من أسوشيتد برس)

بايدن: ملتزمون بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن

ملك الأردن يصل بعد ظهر الاثنين إلى البيت الأبيض

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن.

وقال بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يتطلع لاستقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

يشار إلى أن ملك الأردن يصل مع الملكة رانيا وولي العهد بعد ظهر الاثنين إلى البيت الأبيض.

من جهتها، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي، إن الاجتماع "سيكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وسيكون الاجتماع أول لقاء للعاهل الأردني بالرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي منذ وصول بايدن للسلطة في يناير.

كما سيحضر الملك عبدالله إفطار عمل مع نائبة الرئيس كامالا هاريس بمقر إقامتها غداً الثلاثاء، يعقبه اجتماع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.

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