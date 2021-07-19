بايدن: ملتزمون بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية مع الأردن.

وقال بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه يتطلع لاستقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

I look forward to welcoming @KingAbdullahII ibn Al Hussein & Queen Rania Al Abdullah of the Hashemite Kingdom of Jordan & His Royal Highness Crown Prince Al Hussein Bin Abdullah II, to the White House. We're committed to the enduring and strategic partnership between our nations. — President Biden (@POTUS) July 19, 2021

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يشار إلى أن ملك الأردن يصل مع الملكة رانيا وولي العهد بعد ظهر الاثنين إلى البيت الأبيض.

من جهتها، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي، إن الاجتماع "سيكون فرصة لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وإبراز دور الأردن القيادي في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وسيكون الاجتماع أول لقاء للعاهل الأردني بالرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي منذ وصول بايدن للسلطة في يناير.

كما سيحضر الملك عبدالله إفطار عمل مع نائبة الرئيس كامالا هاريس بمقر إقامتها غداً الثلاثاء، يعقبه اجتماع مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.