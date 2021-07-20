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إصدار أول حكم بالسجن بحق أحد المتهمين في اقتحام الكونغرس

FILE - In this file image from U.S. Capitol Police video, Paul Allard Hodgkins, 38, of Tampa, Fla., front, stands in the well on the floor of the U.S. Senate on Jan. 6, 2021, at the Capitol in Washington. (U.S. Capitol Police via AP, File)
بول هودجكينز خلال اقتحام الكونغرس في 6 يناير
ترمب

إصدار أول حكم بالسجن بحق أحد المتهمين في اقتحام الكونغرس

قاضٍ اتحادي يصدر حكماً بالسجن 8 أشهر على بول هودجكينز لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي

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واشنطن – رويترز

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أصدر قاضٍ اتحادي أمس الاثنين، حكماً بالسجن ثمانية أشهر على بول هودجكينز لدوره في الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي "الكابيتول" يوم السادس من يناير الماضي، ليصبح بذلك أول شخص يتم سجنه من بين حوالي 500 من مثيري الشغب يواجهون تهماً جنائية تتعلق بالهجوم.

وأقر هودجكينز (38 عاماً) في الثاني من يونيو الماضي بارتكاب تهمة عرقلة إجراء رسمي لأن الكونغرس كان بصدد التصديق رسمياً على فوز جو بايدن بانتخاب الرئاسة التي جرت في نوفمبر الماضي عندما انتشر بعض أنصار دونالد ترمب في المبنى.

بول هودجكينز خلال المحاكمة
بول هودجكينز خلال المحاكمة
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وقال هودجكينز خلال جلسة النطق بالحكم، إنه "نادم وآسف" على أفعاله وأقر بأن سلوكه ربما شجع آخرين على "ارتكاب أعمال هدامة". وأضاف: "كان قراراً أحمق من جانبي وأتحمل كامل المسؤولية عنه".

وقال مسؤول في قطاع إنفاذ القانون، إن 17 شخصاً أقروا بالذنب حتى الآن في تهم تتعلق بأعمال الشغب يوم 6 يناير الماضي.

وتم اتهام أكثر من 535 شخصاً بالمشاركة في الهجوم الذي أعقب مزاعم ترمب المتكررة بأن الانتخابات "سُرقت منه من خلال عملية تزوير واسعة النطاق".

من أحداث مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي
من أحداث مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي
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