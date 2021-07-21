بالصور.. ضباب دخاني يغطي نيويورك بسبب حرائق الساحل الغربي

لفّ نيويورك ومناطق عدة من شرق الولايات المتحدة وكندا أمس الثلاثاء ضباب رمادي دخاني ناجم عن حرائق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

وأصدرت الجهات المختصة بحماية البيئة في ولاية نيويورك تنبيهاً يتعلق بجودة الهواء طوال اليوم، نظراً إلى توقع تجاوز مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة 35 ميكروغراماً لكل متر مكعب.

مادة اعلانية

وأشار متخصص في هذه الهيئات إلى أن بلوغ دخان حرائق في الغرب منطقة نيويورك أمر معتاد، لكنه غالباً ما يبقى على ارتفاع كافٍ في الغلاف الجوي، بما لا يؤثر على جودة الهواء. ولاحظ أن الدخان هذه المرة أدنى من الارتفاع المعتاد.

ومن المتوقع أن تختفي هذه الظاهرة اليوم الأربعاء مع وصول كتلة هوائية باردة إلى منطقة نيويورك، على ما أفاد ناطق باسم هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية.

واجتاح عدد من الحرائق الكبيرة غرب الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، أبرزها في كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون، حيث يستعر حريق "بوتليغ" الخطير، مع أن موسم الحرائق لا يزال في بدايته.

وفي كندا، أجليَ أكثر من 2000 شخص في الأيام الأخيرة في مقاطعة أونتاريو ذات التعداد السكاني الأكبر في البلاد، واشتعل أكثر من 200 حريق في هذه المقاطعة وفي مانيتوبا المجاورة لها، بحسب ما أفادت السلطات الثلاثاء.