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بالصور.. ضباب دخاني يغطي نيويورك بسبب حرائق الساحل الغربي

NEW YORK, NEW YORK - JULY 20: The Statue of Liberty sits behind a cloud of haze on July 20, 2021 in New York City. According to data from the National Oceanic and Atmospheric Administration, wildfire smoke from the west has arrived in the tri-state area creating decreased visibility and a yellowish haze in many areas. Spencer Platt/Getty Images/AFP
الضباب الدخاني يلف نيويورك

بالصور.. ضباب دخاني يغطي نيويورك بسبب حرائق الساحل الغربي

اجتاح عدد من الحرائق الكبيرة غرب الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، أبرزها في كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون

متابع الغاء المتابعة

نيويورك – فرانس برس

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لفّ نيويورك ومناطق عدة من شرق الولايات المتحدة وكندا أمس الثلاثاء ضباب رمادي دخاني ناجم عن حرائق في غرب الولايات المتحدة وكندا.

الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك

وأصدرت الجهات المختصة بحماية البيئة في ولاية نيويورك تنبيهاً يتعلق بجودة الهواء طوال اليوم، نظراً إلى توقع تجاوز مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة 35 ميكروغراماً لكل متر مكعب.

وأشار متخصص في هذه الهيئات إلى أن بلوغ دخان حرائق في الغرب منطقة نيويورك أمر معتاد، لكنه غالباً ما يبقى على ارتفاع كافٍ في الغلاف الجوي، بما لا يؤثر على جودة الهواء. ولاحظ أن الدخان هذه المرة أدنى من الارتفاع المعتاد.

الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
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ومن المتوقع أن تختفي هذه الظاهرة اليوم الأربعاء مع وصول كتلة هوائية باردة إلى منطقة نيويورك، على ما أفاد ناطق باسم هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية.

واجتاح عدد من الحرائق الكبيرة غرب الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، أبرزها في كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون، حيث يستعر حريق "بوتليغ" الخطير، مع أن موسم الحرائق لا يزال في بدايته.

وفي كندا، أجليَ أكثر من 2000 شخص في الأيام الأخيرة في مقاطعة أونتاريو ذات التعداد السكاني الأكبر في البلاد، واشتعل أكثر من 200 حريق في هذه المقاطعة وفي مانيتوبا المجاورة لها، بحسب ما أفادت السلطات الثلاثاء.

الضباب الدخاني يلف نيويورك
  • الضباب الدخاني يلف نيويورك
  • الضباب الدخاني يلف نيويورك
  • الضباب الدخاني يلف نيويورك
  • الضباب الدخاني يلف نيويورك
  • الضباب الدخاني يلف نيويورك
  • الضباب الدخاني يلف نيويورك
6 صور
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
الضباب الدخاني يلف نيويورك
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