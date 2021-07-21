اتهامات بالكذب حول تسرب كورونا من المختبر.. صدام بين فاوتشي و سيناتور جمهوري

واجه الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بغضب السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول، الثلاثاء، في شهادته في الكونغرس، رافضًا تلميح بول بأن الولايات المتحدة ساعدت في تمويل الأبحاث في مختبر صيني كان من الممكن أن يكون قد تسبب بإثارة شرارة تفشي فيروس كورونا.

واقترح السيناتور الجمهوري راند بول أن فاوشي قد كذب أمام الكونغرس عندما نفى في مايو أن المعاهد الوطنية للصحة مولت ما يسمى ببحوث "اكتساب الوظيفة" (وهي عبارة عن اختبارات لتحسين قدرة الفيروس في المختبر لدراسة تأثيره المحتمل في العالم الحقيقي) في مختبر فيروسات ووهان، حيث تستكشف وكالات الاستخبارات الأميركية حاليًا النظريات القائلة بأن تسربًا عرضيًا من هذا المختبر قد أدى إلى الجائحة.

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Dr. Anthony Fauci lashed out at Sen. Rand Paul after the senator accused Fauci of lying about the origins of COVID-19 at a heated hearing on Tuesday:

"You do not know what you're talking about, quite frankly," Fauci said. "...If anybody is lying here, Senator, it is you." pic.twitter.com/w6PVYbv6iV — CBS News (@CBSNews) July 21, 2021

ورد فاوشي بالقول: "لم أكذب أمام الكونغرس.. لم أكذب قط.. بالتأكيد ليس أمام الكونغرس". وأضاف فاوتشي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل في مجلس الشيوخ أن الدراسة التي ذكرها السيناتور أشارت إلى نوع مختلف من الفيروسات تمامًا عن الفيروس المسؤول عن تفشي فيروس كورونا.

وقال فاوتشي: "سيناتور بول.. أنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه ، بصراحة تامة.. وأريد أن أقول ذلك رسميًا، أنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه.. إذا كان أحد يكذب هنا أيها السيناتور فهو أنت".

وكان هذا الاشتباك هو الأحدث في سلسلة من الاشتباكات بين بول وفاوتشي حول أصول الفيروس الذي تسبب في الوباء العالمي.

وفي سياق آخر، قال فاوتشي إن السلالة دلتا، إحدى سلالات كوفيد-19، هي السبب في أكثر من 80% من حالات الإصابة الجديدة في البلاد، لكن اللقاحات المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90% في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وتم اكتشاف السلالة دلتا سريعة العدوى لأول مرة في الهند في وقت سابق من العام الجاري. ومنذ ذلك الحين صارت سلالة كوفيد-19 المهيمنة في الولايات المتحدة وظهرت في أكثر من 90 دولة في العالم.

وقالت روشيل والنسكي، مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها خلال الجلسة إن متوسط عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بلغ 239 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب 48% مقارنة بالأسبوع السابق.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 191.44 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و268716.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.