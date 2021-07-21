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واشنطن: أسلحة إيران في أيدي حزب الله تهدد أميركا وسيادة لبنان

عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني (أرشيفية من رويترز)
عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني (أرشيفية من رويترز)

واشنطن: أسلحة إيران في أيدي حزب الله تهدد أميركا وسيادة لبنان

شدد البيت الأبيض على أن عمليات نقل الأسلحة المتطورة الله يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

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دبي - قناة العربية

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قال البيت الأبيض في بيان رسمي، حول دعم النظام الإيراني لحزب الله في لبنان، إن تزايد عمليات نقل أسلحة متطورة من إيران إلى حزب الله يقوض السيادة اللبنانية، ويساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.

وشدد البيت الأبيض في بيانه على أن عمليات نقل الأسلحة المتطورة الله يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

هذا وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، أن إسرائيل سترد على أي "خرق" للسيادة يأتي من لبنان.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال كوخافي: "لبنان في مرحلة انهيار، ولحزب الله دور مهم في هذا الانهيار. رغم ذلك، لن نسمح بإطلاق نار من النوع الذي تم في الصباح الباكر باتجاه البلدات الشمالية، وسنرد ونهاجم علناً أو سراً على كل خرق للسيادة يأتي من لبنان".

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وأوضح أدرعي أن تصريحات كوخافي جاءت خلال حضوره، الثلاثاءـ ندوة "لتلخيص سلسلة تدريبات للقوات البرية لفحص جاهزيتها للحرب على جبهة لبنان".

من جهته، قال الجيش اللبناني، الثلاثاء، إن منطقة وادي حامول تلة أرمز جنوبي البلاد تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية ألقت قنبلة دخان خارج بلدة شبعا، بعد إطلاق صاروخين من جنوب لبنان خلال الليل.

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